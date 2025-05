Volvo anuncia corte de 3 mil empregos para reduzir custos

A Volvo anunciou um corte de cerca de três mil empregos como parte de um plano amplo para reduzir custos e se tornar mais eficiente em meio a um mercado automotivo global desafiador. No mês passado, a montadora sueca alertou que os cortes aconteceriam, ao lançar um plano de ação de custos e caixa totalizando 18 bilhões de coroas suecas (cerca de US$ 1,89 bilhão).

O CEO da Volvo, Hakan Samuelsson, disse nesta segunda-feira que o plano era importante para a construção de um negócio mais forte e resiliente. "A indústria automotiva está passando por um período desafiador. Para lidar com isso, precisamos melhorar nossa geração de fluxo de caixa e reduzir estruturalmente nossos custos", afirmou.

As demissões afetarão principalmente os funcionários do escritório da empresa na Suécia, com cerca de 1,2 mil cargos cortados.

Outros mil consultores, principalmente sediados no país-sede, também serão afetados, com os cargos restantes relacionados a outros mercados globais. Em dezembro de 2024, a Volvo empregava aproximadamente 42,6 mil funcionários em tempo integral.

Por volta das 9h40 (de Brasília), a ação da Volvo chegou a subir 1,81% na Bolsa de Estocolmo, na Suécia.

*Com informações da Dow Jones Newswires