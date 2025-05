Vídeos virais de escultura de areia de Bolsonaro foram gerados com IA

Vídeos que mostram um homem de boné construindo uma escultura de areia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram criados com inteligência artificial (IA). A conclusão foi feita após o Comprova analisar diferentes versões do vídeo e concluir que elas contêm detalhes típicos do uso da ferramenta, como membros deformados e duas pessoas se fundindo uma na outra.

Posts mostrando uma escultura de areia de Jair Bolsonaro que estaria sendo construída na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Onde foi publicado: TikTok, Facebook e Instagram.

Conclusão do Comprova: Foram feitos com inteligência artificial (IA) vídeos que estão viralizando nas redes sociais mostrando uma escultura de areia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Há diferentes versões do conteúdo, todas muito semelhantes: um homem de boné esculpindo a escultura de Bolsonaro maior ou menor e pessoas circulando ou paradas ao fundo, algumas com o celular na mão.

Um dos posts que viralizou é de um homem que usa o vídeo da escultura como pano de fundo - ele aparece à frente, comentando a imagem. "Este vídeo desse moço que fez o Bolsonaro na areia está viralizando de uma forma tamanha", o homem diz. Depois, ele afirma que a obra teria sido erguida na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A partir de uma busca reversa - pesquisa por imagens semelhantes publicadas anteriormente -, o Comprova chegou a um vídeo igual com o aviso: "marcado pelo criador como gerado por IA".

Mesmo sem o alerta, é possível constatar o uso da ferramenta. O Comprova conseguiu perceber que diferentes versões do conteúdo são artificiais apenas reparando em detalhes típicos da IA, como pessoas deslizando na areia ao invés de andar, mãos em formatos incomuns e, como mostrado a seguir, uma criança se fundindo à perna de um homem.

Outra etapa executada pela reportagem foi fazer uma análise com o detector de uso de IA em mídias Hive Moderation. O resultado foi que há 99,9% de probabilidade de a imagem ter sido gerada artificialmente. Ferramentas como o Hive - que podem ser usadas por qualquer pessoa que desconfie de uma imagem - podem apresentar erros, mas ajudam na detecção de uso de IA, servindo como mais um elemento de evidência.

A reportagem tentou contatar o autor do post verificado aqui por mensagem no WhatsApp, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Outras checagens sobre o tema: O uso de IA tem sido cada vez mais recorrente nos conteúdos de desinformação. O Comprova verificou, nesta semana, por exemplo, que um vídeo usa a ferramenta para simular crítica do papa Leão XIV ao presidente Lula (PT) no Jornal Nacional e que uma imagem fazia o mesmo para inventar que o ministro Alexandre de Moraes estaria com boné da USAID.



