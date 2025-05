Valor do salário mínimo sofreu 7,5% de reajuste em 2025; veja

O novo valor do salário mínimo nacional começou a ser creditado na conta dos trabalhadores em fevereiro, com reajuste para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o aumento esteja valendo desde janeiro, o pagamento só foi feito em fevereiro porque os vencimentos são depositados no mês seguinte ao período trabalhado. Com isso, o novo valor aparece agora nos contracheques.

O salário mínimo é a menor quantia mensal que um empregado pode receber por atividades com carteira assinada. Ele serve como base de cálculo para benefícios da Previdência Social, programas assistenciais e direitos trabalhistas definidos pelo governo federal.

O novo piso de R$ 1.518 representa um acréscimo de R$ 106 em relação ao anterior, o que equivale a um reajuste de 7,5% — superior à inflação registrada no período. No entanto, o valor final ficou mais baixo do que o esperado devido à limitação de gastos aprovada no fim de 2024.

Alteração na metodologia de cálculo

O método anterior para reajustar o salário mínimo levava em conta a variação da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — mais vantajoso ao trabalhador do que o índice IPCA — somada ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). Com essa antiga regra, o valor teria chegado a R$ 1.525.

Com a mudança, passou a valer uma nova fórmula que adiciona um limite de 2,5% para o aumento de despesas públicas. Assim, mesmo que o PIB cresça 3,2%, o reajuste será limitado ao teto de 2,5%.

O salário mínimo influencia diretamente o valor das aposentadorias — principalmente as pagas pelo INSS — além de impactar diversos benefícios sociais. Por esse motivo, o governo tem buscado conter aumentos expressivos, evitando pressões adicionais sobre o orçamento em um cenário de ajuste fiscal.