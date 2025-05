Ufes expulsa alunos de medicina por hackear sistema e vender prova

Dois estudantes de medicina da Ufes (Universidade Federal do Espírito) foram expulsos por hackear e vender a prova final de uma disciplina. Outros 16 foram suspensos por pagar pelo documento.

O que aconteceu

Ufes recebeu denúncias sobre vazamento de prova e decidiu investigar. "A universidade teve conhecimento dos fatos por meio de uma denúncia realizada em 2023. A partir daí, foi aberto um Inquérito Administrativo Disciplinar (IAD) para apuração dos fatos", disse a Ufes em nota ao UOL.

Investigação envolveu 19 alunos. Dois estudantes foram expulsos por hackear o sistema e vender a prova. Outros 16 foram suspensos das atividades acadêmicas por 90 dias por terem comprado a prova. Um aluno foi absolvido.

Cabe recurso. A Ufes explicou que "o inquérito foi coordenado por uma comissão disciplinar formada por cinco pessoas, sendo quatro docentes e um estudante, conforme determinado pelo Regimento Geral da Ufes". Disse ainda que "durante todo o andamento do processo, foi garantido amplo direito de defesa aos 19 estudantes denunciados".

A Administração Central da Ufes preza pela probidade no âmbito da Universidade. Nessa perspectiva, atua continuamente para que as relações entre docentes, técnicos-administrativos e estudantes sejam construídas com base neste princípio. Qualquer denúncia de violação a essa norma será devidamente apurada na forma da lei

Ufes em nota ao UOL

O UOL entrou em contato com a PF (Polícia Federal) para saber se caso chegou à instituição. A PF, porém, não respondeu até a publicação deste texto. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.