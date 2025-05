UE vê "novo ímpeto" nas negociações comerciais após telefonema com Trump

Por Philip Blenkinsop e Christoph Steitz

BRUXELAS (Reuters) - Uma ligação telefônica no fim de semana entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, deu "novo ímpeto" às negociações comerciais, disse a UE nesta segunda-feira, depois que Trump retirou sua ameaça de impor tarifas de 50% sobre as importações da União Europeia no próximo mês.

Trump restabeleceu o prazo de 9 de julho para permitir que as negociações entre Washington e o bloco de 27 países levem a um acordo após o que ele disse ter sido "uma ligação muito agradável" com von der Leyen no domingo, que um porta-voz da UE disse ter sido iniciada por ela.

Os representantes comerciais dos EUA e da UE devem manter discussões na tarde desta segunda-feira, no horário europeu, disse o porta-voz da Comissão Europeia, recusando-se a dar qualquer informação sobre o conteúdo do telefonema entre Trump e von der Leyen.

"Agora também há um novo ímpeto para as negociações, e vamos continuar a partir daí", disse o porta-voz.

"Eles concordaram em acelerar as negociações comerciais e permanecer em contato próximo."

A ministra da Economia da Alemanha, Katherina Reiche, pediu que as negociações tarifárias prossigam com calma. "Temos que encontrar um caminho comum", disse ela.

Trump havia dito na sexta-feira que estava recomendando uma tarifa de 50% a partir de 1º de junho, expressando frustração com o fato de as negociações comerciais com a UE não estarem avançando com rapidez suficiente.

A ameaça agitou os mercados financeiros globais e intensificou uma guerra comercial que tem sido pontuada por frequentes mudanças nas políticas tarifárias em relação aos parceiros comerciais e aliados dos EUA.

A postura mais branda do presidente dos EUA, dois dias depois, marcou outro alívio temporário em sua política comercial errática, mas foi um lembrete da rapidez com que as circunstâncias podem mudar.

"É possível que se chegue a um acordo com a União Europeia até 9 de julho", disse Michael Pfister, estrategista cambial do Commerzbank.

"No entanto, é questionável o que mudou em termos de problemas fundamentais após uma ligação telefônica. Uma coisa deve ficar clara após o anúncio de sexta-feira: a breve pausa nas tarifas que tivemos foi apenas temporária."

Trump, que expressou repetidamente desdém pela UE e pelo tratamento dado aos Estados Unidos em relação ao comércio, cedeu depois que a presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, disse a ele no domingo que a UE precisa de mais tempo para chegar a um acordo.

Ela pediu a ele, durante a ligação telefônica, que adiasse as tarifas até julho, o prazo que ele havia estabelecido originalmente quando anunciou as novas tarifas em abril. Trump disse a repórteres que atendeu ao pedido.

"Concordei em adiá-las", disse Trump antes de retornar a Washington após um fim de semana em Nova Jersey. "Ela disse que vamos nos reunir rapidamente e ver se podemos chegar a um acordo".

Von der Leyen disse em um post no X que ela teve um "bom telefonema" com Trump e que a UE está pronta para agir rapidamente.

"A Europa está pronta para avançar nas negociações de forma rápida e decisiva", disse ela. "Para chegar a um bom acordo, precisaríamos do tempo até 9 de julho."

As negociações estão travadas, com Washington exigindo concessões unilaterais de Bruxelas para se abrir às empresas dos EUA, enquanto a UE busca um acordo em que ambos os lados possam ganhar, de acordo com pessoas familiarizadas com as negociações.

A UE já enfrenta tarifas de importação de 25% dos EUA sobre seu aço, alumínio e carros e as chamadas tarifas "recíprocas" de 10% para quase todos os outros produtos, uma taxa que deveria aumentar para 20% depois que a pausa de 90 dias de Trump expirar em julho.

A taxa poderia agora aumentar para 50% em um cenário sem acordo, o que poderia elevar os preços ao consumidor de tudo, desde BMWs e Porsches até azeite de oliva italiano e prejudicar a demanda por bolsas de luxo francesas.

O chefe de comércio da UE, Maros Sefcovic, deve realizar uma videoconferência nesta segunda-feira com os CEOs da Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW e Stellantis, uma vez que as empresas se perguntam quais planos devem fazer, se é que devem fazer algum.

(Reportagem adicional de Jan Strupczewski, Amanda Cooper, Charlotte Van Campenhout, Nikhil Sharma, Christop Steitz, Ludwig Burger, Richard Lough, Christian Kraemer)