UE pede que Shein respeite leis e adverte sobre multas

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia pediu nesta segunda-feira que a varejista de fast-fashion Shein respeite as leis de proteção ao consumidor da UE e alertou que ela poderia ser multada se não atendesse às preocupações do bloco.

A rede de Cooperação de Proteção ao Consumidor (CPC) das autoridades nacionais de defesa do consumidor e a Comissão Europeia notificaram a Shein sobre práticas que infringiam a legislação de defesa do consumidor da UE, disse a Comissão em um comunicado.

"Se a Shein não resolver as preocupações levantadas pela Rede CPC, as autoridades nacionais podem tomar medidas coercitivas para garantir a conformidade. Isso inclui a possibilidade de impor multas com base no volume de negócios anual da Shein nos Estados-membros da UE em questão", disse o comunicado.

(Reportagem de Foo Yun Chee e Sudip Kar-Gupta)