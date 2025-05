Trump recua e adia tarifas da UE para 9 de julho

Por Jeff Mason e Philip Blenkinsop

BRUXELAS (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou de sua ameaça de impor tarifas de 50% sobre as importações da União Europeia no próximo mês, restabelecendo o prazo de 9 de julho para permitir que as negociações entre Washington e o bloco de 27 países produzam um acordo.

Trump havia dito na sexta-feira que estava recomendando uma tarifa de 50% a partir de 1º de junho, expressando frustração com o fato de as negociações comerciais com a UE não estarem avançando com rapidez suficiente. A ameaça agitou os mercados financeiros globais e intensificou uma guerra comercial que tem sido pontuada por frequentes mudanças nas políticas tarifárias em relação aos parceiros comerciais e aliados dos EUA.

A postura mais branda do presidente dos EUA, dois dias depois, marcou outro alívio temporário em sua política comercial errática, mas lembrando a rapidez com que as circunstâncias podem mudar.

Trump, que expressou repetidamente desdém pela UE e pelo tratamento dado aos Estados Unidos em relação ao comércio, cedeu depois que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse a ele no domingo que a UE precisava de mais tempo para chegar a um acordo.

Ela pediu a ele, durante uma ligação telefônica, que adiasse as tarifas até julho, o prazo que ele havia estabelecido originalmente quando anunciou as novas tarifas em abril. Trump disse a repórteres que atendeu ao pedido.

"Tivemos um telefonema muito agradável e concordei em adiá-las", disse Trump antes de retornar a Washington após um fim de semana em Nova Jersey. "Ela disse que nos reuniremos rapidamente e veremos se podemos chegar a um acordo".

Von der Leyen disse em um post no X que ela teve um "bom telefonema" com Trump e que a UE está pronta para agir rapidamente.

"A Europa está pronta para avançar nas negociações de forma rápida e decisiva", disse ela. "Para chegar a um bom acordo, precisaríamos do tempo até 9 de julho."

No início de abril, Trump estabeleceu um prazo de 90 dias para as negociações comerciais entre a UE e os Estados Unidos, que terminariam em 9 de julho. Mas, na sexta-feira, ele alterou esse prazo e disse que não estava interessado em um acordo.

As negociações estão travadas, com Washington exigindo concessões unilaterais de Bruxelas para se abrir às empresas dos EUA, enquanto a UE busca um acordo em que ambos os lados possam ganhar, de acordo com pessoas familiarizadas com as negociações.

A UE já enfrenta tarifas de importação de 25% dos EUA sobre seu aço, alumínio e carros e as chamadas tarifas "recíprocas" de 10% para quase todos os outros produtos, uma taxa que deveria aumentar para 20% depois que a pausa de 90 dias de Trump expirar em julho.

A taxa poderia agora aumentar para 50% em um cenário sem acordo, o que poderia elevar os preços ao consumidor de tudo, desde BMWs e Porsches até azeite de oliva italiano e prejudicar a demanda por bolsas de luxo francesas.

(Reportagem adicional de Jan Strupczewski, Amanda Cooper, Nikhil Sharma)