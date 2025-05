'Macio' e 'confortável': tênis Adidas para correr ou caminhar está a R$ 150

O Guia de Compras UOL encontrou uma oferta imperdível para quem quer começar no mundo da corrida e busca um tênis com bom custo-benefício: o tênis Coreracer, da Adidas. Indicado para corredores iniciantes —seja na rua, na esteira ou até mesmo para uso no dia a dia— o modelo está com um desconto de 54%, custando R$ 149,39 no Pix na Netshoes.

De acordo com a fabricante, esse tênis para corrida possui entressola em EVA e solado de borracha, que promete amortecimento leve e boa tração. No entanto, há críticas de consumidores em relação ao desconforto do modelo. Confira os detalhes desse tênis e as principais impressões de quem o comprou:

O que diz a Adidas sobre o tênis?

Possui um cabedal (parte do tênis que cobre o pé) com material têxtil e tramas em mesh

Entressola em EVA e solado de borracha

Promete amortecimento, tração e respirabilidade entre as passadas

É recomendado a compra de um tamanho maior que o usual por ter uma forma pequena

Indicado para caminhadas e corridas leves, para treinos na esteira, rua e para uso casual

Disponível em diferentes cores e tamanhos

O que diz quem comprou?

Com mais de 15 mil avaliações na Netshoes, o tênis tem uma nota média de 4,5 estrelas (máximo de cinco). Os principais pontos positivos relatados pelos consumidores são a qualidade, custo-benefício e conforto do tênis.

Achei barato e bom demais. Macio. Solado bem firme e confortável para caminhar e correr. Uso para trabalho e desde o primeiro dia não estava "apertado" como é normalmente um sapato novo por ser confortável. Não esquenta muito o pé. Júlio

Escolhi o preto e chumbo. Nas fotos, o preto me pareceu um pouco claro, como se fosse a própria cor chumbo. Mas, quando recebi, vi que o cabedal é realmente bem preto, com detalhes em chumbo na traseira e bordas. É muito confortável, bonito, bem acabado e a sola tem boa aderência. Joshua

Excelente custo-benefício. A medida serviu certinho. O tênis é bem feito e bem acabado. Muito confortável no pé, inclusive para caminhadas e corrida. Bruno Alexandre

Pontos de atenção

Há também consumidores que criticam o desconforto, como a sola dura, além do desbotamento precoce e o pouco amortecimento. Confira os comentários avaliativos:

A sola é um pouco dura, transmitindo impactos para o usuário. Além disso, é relativamente apertado, é preferível, em alguns casos, escolher um número a mais do que a pessoa calça. Tiago

Na primeira limpeza, a lateral desbotou ficando manchada. Isso não condiz com a qualidade que buscava em adquirir um produto Adidas. E o produto usado para limpeza foi apenas sabão. Nereu

O tênis não é de boa qualidade. No pé direito tem uma saliência que incomoda toda vez que se calça o pé no chão. Muito desconfortável. Cesar

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.