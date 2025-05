Tampa solta de bueiro faz carro 'voar', e taxista perde a visão de um olho

Um taxista perdeu a visão do olho esquerdo após passar com o carro por um bueiro com tampa solta, em Cachambi, na zona norte do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Tampa solta deixou bueiro aberto embaixo do carro do taxista Thiago Calunga Silva, 39, e o veículo ''levantou voo'' ao passar pelo local. Ele dirigia em baixa velocidade pela rua Cirne Maia, perto da praça Avaí, durante uma forte chuva que atingiu a região na última sexta-feira, informou o Corpo de Bombeiros.

Airbags foram acionados e objetos dentro do carro foram arremessados contra o rosto dele, que foi socorrido pelos bombeiros em estado grave. Ao UOL, a corporação informou que ele foi levado para Hospital Municipal Salgado Filho e, em seguida, transferido para o Hospital Souza Aguiar, onde permanece sendo observado.

Thiago perdeu definitivamente a visão no olho esquerdo. ''Ele sofreu um trauma gravíssimo que resultou na perda total da visão do olho esquerdo. Neste momento, ele se encontra internado no Hospital Souza Aguiar, passando por procedimentos cirúrgicos e enfrentando uma recuperação delicada'', informou a esposa Engie Sobral Braga pelas redes sociais. No sábado, o homem fez uma cirurgia para reconstrução da pálpebra.

A esposa chamou o caso de ''tragédia'' e pediu respostas para a concessionária Águas do Rio. ''Além do dano físico, ele está temporariamente impossibilitado de trabalhar, colocando em risco a segurança financeira e emocional de toda nossa família'', relatou a mulher.

Síndico de prédio da rua disse que o problema é recorrente. Ao UOL, Roberto Gomes informou que isso ''não é de hoje'' e, toda vez que chove um pouco mais, as tampas se levantam. ''Os carros batem no bueiro e cortam um pneu, amassam a roda, danos pequenos. Igual a esse de sexta-feira, onde uma pessoa perdeu a visão, foi a primeira vez que vi acontecer aqui'', falou.

A Águas do Rio informou que uma equipe técnica está no local. Em nota, disse que está avaliando as causas do incidente e que vai prestar todo o apoio necessário ao taxista. O secretário municipal de Conversação, Diego Vaz, disse que as tampas são da rede de esgoto e que a concessionária responsável já foi notificada.