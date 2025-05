Receitas de 'tadalafila caseira' viralizam; médicos alertam para riscos

Chamadas de "tadalafila caseira", receitas circulam nas redes sociais com a promessa enganosa de resolver problemas de impotência ou falta de libido. Médicos alertam que os efeitos não são os mesmos do remédio e que há riscos no uso indiscriminado dessas substâncias.

O que aconteceu

A tadalafila foi o primeiro medicamento de uso oral indicado para a disfunção erétil cujo efeito era capaz de durar por mais de 36 horas. "É indicada para qualquer tipo de disfunção erétil, seja de origem orgânica, hormonal ou psicológica", explica o urologista Luiz Jorge Budib, supervisor do serviço de urologia do Santa Marcelina Saúde.

O termo "tadafila caseira" tem sido usado para itens naturais que, segundo a crença popular, aumentariam o desejo sexual. São plantas, suplementos e alimentos que supostamente melhoram a circulação sanguínea —o que, consequentemente, aumentaria a libido e auxiliaria na ereção de forma natural. Entre os mais citados estão a maca peruana, o Tribulus terrestris, o ginseng e a L-arginina.

Não existe uma versão natural desse medicamento, alerta médico. "'Tadalafila natural' não existe. Não há comprovação científica de que alimentos ou substâncias possam ter a mesma eficácia e o mesmo mecanismo de ação desse remédio," afirma o urologista Itamar Magalhães Gonçalves, diretor-executivo de Medicina da Afya.

Arie Carneiro, urologista do Hospital Israelita Albert Einstein, diz que misturas caseiras não são recomendadas aos pacientes. No entanto, no caso de um chá ou fitoterápico, o efeito placebo pode contribuir. "Sabemos que muitas causas da disfunção erétil são de origem psicogênica. Então, às vezes, só o fato de o paciente tomar algo já o faz se sentir melhor," explica.

O risco dos produtos "naturais" está na dosagem. Não é porque uma substância é considerada natural que ela é segura para o consumo —especialmente quando utilizada sem orientação médica ou combinada com outros fármacos. "Por não haver comprovação científica, a dose ideal não é conhecida, e os efeitos colaterais, muitas vezes, são mal documentados," alerta Gonçalves.

Misturas caseiras podem causar diversos efeitos adversos. Quem as consome pode sofrer com insônia, nervosismo, dor de cabeça, interferência com anticoagulantes (no caso do uso de ginseng), náusea, dor abdominal, pressão baixa, arritmias (no caso da L-arginina) e alterações hormonais (no caso do Tribulus terrestris).

Como age o remédio?

Para entender como o medicamento age no corpo, é preciso entender a ereção peniana: ela decorre de um processo neurovascular que se inicia por meio do estímulo sexual e promove a liberação do óxido nítrico nas artérias existentes nos corpos cavernosos do pênis.

O processo leva ao enrijecimento do órgão. Isso eleva os níveis intracelulares de monofosfato de guanosina cíclico (GMPc), o que provoca o relaxamento muscular e vascular dos corpos cavernosos, favorecendo a passagem sanguínea e o enrijecimento do pênis.

Uma enzima é responsável por não deixar a ereção ser longa. Para que os níveis do GMPc não permaneçam indefinidamente altos e a ereção não se prolongue demais, o GMPc é naturalmente degradado pela enzima fosfodiesterase tipo 5.

A tadalafila inibe justamente esta enzima. Por ser um inibidor da enzima fosfodiesterase tipo 5, ela promove o relaxamento da musculatura local e restabelece o mecanismo de ereção em homens com disfunção erétil por meio do aumento dos níveis de GMPc.

Espera-se que os efeitos desejados ocorram já após 30 minutos da administração do medicamento, o que pode se estender por até 36 horas. Mas o fabricante adverte que a tadalafila só promove a ereção quando há estimulação sexual.

É indicada para pessoas com dificuldade de obtenção e/ou manutenção da ereção do pênis e com aumento da próstata que se caracteriza pelo aumento da frequência urinária, micção intermitente e esforço para urinar.

Alguns jovens utilizam a tadalafila sem diagnóstico de disfunção erétil, fazendo-o apenas com o objetivo de melhora da performance. Sem comprovação científica, alguns homens utilizam como suplemento para academia. O risco dessa prática é que, a longo prazo, pode se estabelecer uma "dependência psicológica" em que a ereção só vai acontecer com o uso do remédio.

O medicamento é considerado bastante seguro. No entanto, ele só deve ser utilizado sob orientação médica e quando, realmente, ele possa ser útil.

Saiba quais são as contraindicações

O fármaco não pode ser usado por pessoas que sejam alérgicas (ou tenham conhecimento de que alguém da família tenha tido reação semelhante) ao seu princípio ativo ou a qualquer outro componente de sua fórmula.

Fique também atento na presença das seguintes condições:

Uso de tabaco;

Ereções por tempo maior que 4 horas;

Desidratação;

Doenças pulmonares;

Qualquer doença que altere o formato do pênis;

Diabetes;

Colesterol alto;

Pressão alta ou baixa (hipertensão ou hipotensão);

Problemas no coração (arritmia, infarto etc.);

AVC (Acidente Vascular Cerebral);

Problemas com as células do sangue (doenças falciformes);

Mieloma;

Leucemia;

Doenças ocular, no fígado ou rins;

Gravidez e amamentação (para os casos de mulheres com hipertensão pulmonar);

Intolerância à lactose.

Com informações de reportagem publicada em janeiro de 2025.