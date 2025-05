Swiatek estreia em Roland Garros com vitória tranquila sobre Sramkova

Irregular nos últimos meses, a tenista polonesa Iga Swiatek, número 5 do mundo e atual tricampeã de Roland Garros, se classificou sem grandes problemas para a segunda rodada do Grand Slam parisiense ao vencer a eslovaca Rebecca Sramkova (N.42) nesta segunda-feira (26).

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-3, em uma hora e 24 minutos na quadra Philippe Chatrier.

"Não foi um jogo fácil, ela jogou com muita liberdade. Sei que preciso ser mais proativa e tentar usar minhas armas. Estou satisfeita com o meu rendimento, fiz um jogo sólido", disse a polonesa após a vitória.

Swiatek, que completará 24 anos no dia 31 de maio, não vence um torneio desde que foi campeã de Roland Garros no ano passado. Ex-número 1 do mundo, ela caiu para a quinta posição no ranking da WTA e não chega a Paris nas melhores condições.

Uma derrota na terceira rodada em Roma diante da americana Danielle Collins (6-1 e 7-5) impediu Swiatek de defender o título no Foro Itálico, poucos dias depois da eliminação na semifinal em Madri para a também americana Coco Gauff com um duplo 6-1.

A vitória na estreia em Roland Garros serve para recuperar a confiança para a próxima rodada, na qual vai enfrentar a britânica Emma Raducanu (N.41), que eliminou a chinesa Wang Xinyu (N.43).

