STF ouve ex-ministros e líderes partidários em ação da trama golpista

O ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro Marcelo Queiroga será ouvido hoje no STF como testemunha de defesa do general Augusto Heleno na ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado após a eleição de Lula, em 2022. Ele é uma das 10 testemunhas de defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Além dele, estão previstos para esta semana os depoimentos dos também ex-ministros Eduardo Pazuello, Paulo Guedes e Ciro Nogueira, além do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Paulo Guedes é testemunha de Anderson Torres; Pazuello, Nogueira e Costa Neto foram arrolados como testemunhas de defesa de Jair Bolsonaro, e devem ser ouvidos na sexta-feira.

INSS começa a devolver descontos indevidos. A partir de hoje o Governo Federal começa a devolver as mensalidades associativas descontadas indevidamente de aposentados e pensionistas no mês de abril. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, serão reembolsados, ao todo, R$ 292 milhões. No final de abril, o INSS determinou a suspensão de todos os descontos desse tipo, mas como a folha de pagamento já estava fechada, os descontos ainda foram realizados. O órgão, no entanto, reteve esses valores e não repassou às entidades. A devolução será feita automaticamente junto com o pagamento regular dos benefícios, de 26 de maio a 6 de junho. Para descontos indevidos mais antigos, o aposentado ou pensionista deve fazer o pedido ao INSS.

Carlo Ancelotti chega ao Brasil e faz hoje primeira convocação. O ex-técnico do Real Madrid e novo treinador da seleção brasileira chegou ontem à noite ao Rio de Janeiro, onde foi recebido pelo novo presidente da CBF, Samir Xaud. A sua apresentação está marcada para as 15h de hoje, na Barra da Tijuca, quando o técnico fará a primeira convocação. Os próximos jogos da seleção, das eliminatórias para a Copa do Mundo, ocorrem em 5 e 10 de junho, contra Equador e Paraguai. Depois que Ancelotti deixou o Real Madrid, o clube anunciou que o ex-jogador Xabi Alonso será o novo treinador.

Hugo Calderano perde final para chinês, mas termina o Mundial com prata histórica. O brasileiro sofreu com a precisão do chinês Wang Chuqin, que é nº 2 do mundo, e foi derrotado ontem na decisão do Mundial de tênis de mesa do Qatar por 4 a 1. A derrota, no entanto, não diminui o feito de Hugo, que terminou a competição com a prata e como o primeiro mesa-tenista da América a chegar a uma final de Mundial da modalidade. O brasileiro já havia feito história um mês antes, com a inédita conquista da Copa do Mundo em Macau, na China.

Samir Xaud é eleito novo presidente da CBF. A eleição que ocorreu ontem foi marcada pelo esvaziamento dos clubes de elite. O dirigente foi eleito diante da presença de 46 eleitores, sendo 26 federações e 20 clubes — 10 da Série A e 10 da série B. Dos clubes da Série A compareceram: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória. O esvaziamento da eleição por clubes ocorreu por uma fratura durante o processo eleitoral. Eles queriam maior protagonismo no pleito, e 29 lançaram o candidato Reinaldo Carneiro Bastos, que não pode ser inscrito por falta de apoio de federações. Saiba mais.

Trump recua e adia para julho tarifas impostas à UE. O presidente dos Estados Unidos disse ontem que concordou em estender o prazo para negociações comerciais com a União Europeia até 9 de julho, depois de a chefe do órgão executivo do bloco afirmar que precisava de mais tempo para "alcançar um bom acordo". Em 2 de abril, Trump impôs uma taxa recíproca de 20% sobre a maioria dos produtos da UE, mas na última sexta-feira recomendou uma tarifa de 50% a partir de 1º de junho porque estava insatisfeito com o ritmo das negociações comerciais. A presidente da UE, Ursula von der Leyen, publicou em suas redes sociais que teve uma "boa conversa" com o presidente americano e ele estendeu o prazo.

Sul do país terá calorão na terça e chance de neve na quarta. A última semana de maio será marcada por um sobe e desce dos termômetros principalmente na região Sul, onde as máximas chegarão a 28ºC entre segunda e terça-feira, e na quarta terão queda acentuada, com possibilidade de neve na quinta. A massa de ar frio também irá atingir grande parte do Sudeste, do Centro-Oeste e Estados do Norte entre quinta e sexta-feira. Espera-se uma queda acentuada de temperatura no Sul do país, Mato Grosso do Sul e partes do oeste e sul de Mato Grosso, podendo afetar Rondônia e Acre. Em São Paulo, a queda será menos intensa devido à nebulosidade e chuva. Leia mais na previsão.