Sem referência dos Treasuries, curva de juros mostra leve inclinação com dólar

As taxas de juros negociadas no mercado futuro abriram perto da estabilidade nesta segunda-feira, 26, com viés de baixa, mas começam a mostrar leve alta na ponta longa, na esteira do avanço do dólar ante o real. Sem a referência do mercado de Treasuries no exterior, por conta do feriado do Memorial Day nos Estados Unidos, há maior chance de instabilidade das taxas.

Embora os mercados internacionais mostrem alívio com o adiamento da alíquota de 50% dos Estados Unidos às importações da União Europeia, os mercados ainda mostram preocupações com questões fiscais no Brasil e nos EUA.

Às 9h22, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 tinha taxa de 14,725%, ante 14,744% do ajuste de sexta-feira.

O DI para janeiro de 2027 projetava 13,985%, contra 13,984% do ajuste anterior. O DI para janeiro de 2030 projetava 13,77%, ante 13,72%. E a taxa do DI para janeiro de 2031 subia de 13,82% para 13,89%.