Rutte presume que Otan concordará com meta de gastos de 5% em Defesa

BRUXELAS (Reuters) - O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse nesta segunda-feira presumir que os membros da aliança vão concordar com uma meta ampla de gastos em Defesa de 5% do produto interno bruto durante uma cúpula em Haia no próximo mês.

"Presumo que em Haia concordaremos com uma meta de gastos elevados com Defesa de 5% no total", disse Rutte em uma reunião da Assembleia Parlamentar da Otan em Dayton.

"Digamos que esses 5%, mas não direi qual é a repartição individual, mas será consideravelmente superior a 3% no que diz respeito a gastos pesados, e será também uma meta de gastos relacionados à Defesa", acrescentou.

A Reuters informou no início deste mês que Rutte propôs aos membros da Otan um aumento dos gastos com Defesa para 3,5% de seu PIB e mais 1,5% em itens mais amplos relacionados à Segurança para atender à demanda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por uma meta de 5%.

A Otan pretende chegar a um acordo sobre as novas metas em uma cúpula de líderes da aliança em Haia, nos dias 24 e 25 de junho.

(Reportagem de Lili Bayer)