Rússia não vê Vaticano como local adequado para negociações de paz, dizem fontes

Por Guy Faulconbridge

(Reuters) - A Rússia não vê o Vaticano como um local adequado para negociações de paz com a Ucrânia porque a Santa Sé é a sede do catolicismo e está cercada pela Itália, membro da Otan e da União Europeia, disseram três fontes russas seniores à Reuters.

Elas também destacaram que muitas autoridades russas não podem nem mesmo voar para lá devido às restrições ocidentais.

Até o momento, o Vaticano não se manifestou publicamente sobre a ideia levantada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após um telefonema com o presidente russo, Vladimir Putin, de que o papa Leão 14 poderia sediar conversações com o objetivo de pôr fim ao conflito mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse na semana passada que o papa Leão, primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos, havia confirmado sua disposição de sediar as conversações durante uma ligação telefônica com ela.

"Definitivamente, o Vaticano não é visto na Rússia como uma força séria capaz de resolver um conflito tão complexo", declarou uma fonte russa sênior familiarizada com o pensamento de alto nível do Kremlin, sob condição de anonimato, devido à sensibilidade do assunto.

Entre os motivos citados pelas três fontes está o fato de que tanto a Rússia quanto a Ucrânia são países predominantemente ortodoxos orientais, enquanto o Vaticano é cercado pela Itália, membro da Otan, que apoiou a Ucrânia e sancionou repetidamente a Rússia.

O Kremlin e o Vaticano não responderam aos pedidos de comentários. Quando perguntado na semana passada sobre a ideia do Vaticano, o Kremlin disse que nenhuma decisão havia sido tomada ainda.

As fontes russas ressaltaram que, para a maioria das autoridades graduadas da Rússia, seria muito difícil até mesmo chegar ao Vaticano saindo de Moscou, pois os voos diretos foram cancelados após o início da guerra em 24 de fevereiro de 2022, e há uma infinidade de sanções da União Europeia contra funcionários russos.

"UM POUCO DESELEGANTE"

Uma das autoridades russas brincou com sarcasmo que o único local melhor do que o Vaticano seria Haia -- a sede do Tribunal Penal Internacional (TPI), que emitiu um mandado de prisão para Putin por acusações de crimes de guerra.

O Kremlin diz que o mandado de prisão do TPI é uma decisão escandalosamente partidária, mas sem sentido com relação à Rússia, que não é signatária do tribunal. Autoridades russas negam crimes de guerra na Ucrânia.

O ministro das Relações Exteriores de Putin, Sergei Lavrov, disse na sexta-feira que a ideia do Vaticano como uma arena potencial para as negociações de paz era "um pouco deselegante", dado que a Rússia e a Ucrânia são países ortodoxos orientais.

A Igreja Ortodoxa Russa é, de longe, a maior das igrejas da comunhão ortodoxa oriental, que se separou do cristianismo ocidental no Grande Cisma de 1054.

De acordo com o Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, a maioria esmagadora dos ucranianos se identifica como seguidores da ortodoxia cristã oriental, embora o apoio a uma Igreja Ortodoxa da Ucrânia não alinhada à Rússia tenha aumentado desde o início da guerra em 2022.

Fontes russas disseram que consideravam Turquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar e Omã como locais potencialmente adequados para as negociações. Putin elogiou repetidamente os Estados árabes do Golfo e a Turquia por suas tentativas de mediar o fim da guerra.

(Reportagem de Guy Faulconbridge em Moscou; reportagem adicional de Joshua McElwee na Cidade do Vaticano)