Roubo de veículos caiu 24% em abril no Rio de Janeiro, diz ISP

Dados divulgados nesta segunda-feira (26) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro mostram que o roubo de veículos caiu 24% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Foram 1.579 ocorrências no período analisado, 490 a menos que em abril de 2024, quando houve 2.069 registros. Com esses dados, o quarto mês do ano apresentou o menor número de roubos para o mês desde 2011. No acumulado do ano, entre janeiro e abril, houve 8.160 registros de roubo de veículos, contra 8.361 no mesmo período de 2024, uma redução de 2%.

Entenda as mudanças propostas pela PEC da Segurança Pública. "Esse resultado é fruto das ações que as forças de segurança vêm realizando em todo o estado. Os indicadores estratégicos estão melhorando, mas vamos atrás de resultados ainda melhores", afirmou o governador Cláudio Castro.

Outros crimes também caíram no mês de abril: foram 205 vítimas de homicídio doloso, 23 casos a menos (10%) que em abril de 2024, que registrou 228 mortes. De janeiro a abril, agentes de segurança retiraram das ruas 2.185 armas, alta de 7,3% em relação ao mesmo período de 2024, equivalente a uma média de 18 por dia.



As apreensões de fuzis também cresceram em abril: foram 263 no período analisado em 2025, aumento de 10% em comparação com os 239 registrados no ano passado. Houve ainda crescimento nas apreensões de drogas, que somaram 8.242 ocorrências ? aumento de 6% em relação a 2024, com média de quase 69 por dia. As prisões em flagrante subiram 2%, com 14.344 ocorrências no período, o equivalente a uma média diária de 119 registros.



Para a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz, a redução no roubo de veículos e o aumento nas apreensões de armas, fuzis, drogas e prisões em flagrante demonstra o compromisso das instituições com o enfrentamento qualificado da criminalidade.