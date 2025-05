Rodízio em SP hoje para carros: o que prefeitura decidiu para manhã e tarde

Do UOL, em São Paulo

Na manhã de hoje, o rodízio foi suspenso nas marginais devido a bloqueios em manifestações por moradia, que bloquearam parcialmente avenidas na zona oeste e leste de São Paulo.

O que aconteceu

Rodízio nas marginais Pinheiros e Tietê ficou suspenso de 7h às 10h. As multas por desrespeito ao sistema municipal de veículos não serão aplicadas àqueles que tinham a circulação proibida (placas finais em 1 e 2) na região do centro expandido.

A circulação deve voltar a ser restrita, no horário de 17h às 20h. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) não especificou se o rodízio sofrerá alterações também no fim do dia. O UOL procurou a companhia e atualizará o texto assim que tiver resposta.

O rodízio funciona com proibição de veículos nas ruas e avenidas internas ao chamado mini-anel viário. Nas vias da área vermelha não circulam automóveis nem caminhões, com placas específicas para cada dia da semana, das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Mapa rodízio de veículos em SP Imagem: CET/Reprodução

Protestos afetaram trens e avenidas em SP

Primeiro bloqueio aconteceu perto do Cebolão, onde a marginal Pinheiros e a Tietê se encontram. O trânsito ficou parado no sentido Interlagos da marginal Pinheiros, que foi liberada pouco antes das 7h. O congestionamento afetou a marginal Tietê, que ficou travada no sentido Castello Branco.

Fogo nos trilhos comprometeu movimentação na linha 9-Esmeralda e 8-Diamante de ViaMobilidade. Os trens pararam de circular na estação Presidente Altino por cerca de uma hora. Os trilhos foram liberados às 7h30 e a situação foi normalizada totalmente às 8h40, segundo a ViaMobilidade.

Na zona leste de São Paulo, manifestantes atearam fogo em protesto contra desapropriações Imagem: TV Globo/Reprodução de vídeo

Moradores da favela do Areião, no bairro do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, protestavam contra pedidos de reintegração de posse. Eles seguravam faixas do grupo Luta Popular e mencionavam "luta contra os despejos". A prefeitura de São Paulo informou que "não há operação de reintegração de posse em curso" na área. O Governo de SP também foi procurado e o espaço será atualizado se houver posicionamento.

1.500 famílias moram na favela da zona oeste, segundo levantamento de 2014. Uma publicação feita pela Prefeitura de São Paulo há 11 anos estimou que a favela tem cerca de 1800 metros quadrados e cerca de 2 mil moradores.

Batalhão de choque arremessou bombas contra moradores. Equipes ostensivas avançaram contra os manifestantes na entrada da favela na manhã de hoje. Ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que cerca de 100 moradores protestavam no local e que equipes da PM foram enviadas para garantir a segurança do Corpo de Bombeiros.

Manifestação por moradia também acontece na zona leste de São Paulo. Segundo a CET, um bloqueio foi registrado na avenida Aricanduva, perto da avenida dos Latinos, no sentido Marginal Tietê. Moradores levantaram placas com pedido de "moradia digna para todos".

No local, moradores de duas ocupações também protestavam contra pedidos de reintegração. Eles representavam a ocupação Jorge Hereda, que tem cerca de 800 famílias na Cidade Líder, e a ocupação Terra Prometida, com cerca de 300 famílias no bairro Jardim Imperador.

Protesto começou antes de o sol nascer, perto do Cebolão, na zona oeste de São Paulo Imagem: TV Globo/Reprodução

Dezesseis linhas de ônibus foram afetadas pelos bloqueios na zona leste. Segundo a SPTrans, elas voltaram a funcionar normalmente às 8h.

Batalhão de choque também agiu contra manifestantes na avenida Aricanduva. Agentes arremessaram bombas de gás lacrimogêneo entre os veículos e ao menos um manifestante foi detido, segundo imagens divulgadas pela TV Record.

Zona oeste da cidade tinha 125 km de congestionamento nesta manhã, enquanto zona leste tinha 69 km. Os registros foram feitos pela CET às 8h47. Ao todo, a capital tinha 400 km de lentidão no trânsito neste horário.