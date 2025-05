Remessa de lucros e dividendos soma US$ 3,349 bilhões em abril, afirma BC

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 3,349 bilhões em abril, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 26. Em abril de 2024, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 3,372 bilhões.

As despesas com juros externos somaram US$ 1,667 bilhão no mês passado, contra US$ 1,839 bilhão no mesmo mês de 2024. No acumulado do ano, até abril, a rubrica de lucros e dividendos está negativa em US$ 11,977 bilhões, enquanto a dos gastos com o serviço da dívida está negativa em US$ 8,672 bilhões.

Investimento em ações

O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi negativo em US$ 803 milhões em abril, informou o Banco Central. No mesmo mês de 2024, o resultado havia sido negativo em US$ 1,250 bilhão.

O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi negativo em US$ 634 milhões no mês passado. Em abril de 2024, havia sido positivo em US$ 630 milhões.

O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País ficou positivo em US$ 1,950 bilhão em abril. No mesmo mês de 2024, havia sido negativo em US$ 6,055 bilhões.