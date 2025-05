Reino Unido vai gastar bilhões em treinamento para reduzir dependência de trabalhadores estrangeiros

Por Muvija M

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido vai gastar um valor recorde de 3 bilhões de libras para ampliar as oportunidades de treinamento, parte de uma estratégia mais ampla do governo britânico para capacitar a população local, a fim de preencher lacunas no mercado de trabalho e reduzir a dependência de trabalhadores estrangeiros.

O investimento irá "redirecionar o panorama de qualificação para os jovens talentos nacionais" por meio da criação de 120 mil novas oportunidades de treinamento em setores-chave como construção civil, engenharia, saúde e assistência social, e tecnologia digital, segundo um comunicado do Departamento de Educação do governo do Reino Unido.

Mais de um em cada cinco britânicos em idade ativa não está empregado nem procura emprego, com os dados oficiais mais recentes mostrando uma taxa de inatividade de 21,4%, que tem aumentado de forma constante desde a pandemia de Covid-19.

O governo trabalhista tem sido pressionado a reduzir a imigração após o sucesso nas eleições locais do partido de direita Reform UK, em maio, e desde então tem apresentado planos para endurecer as regras de cidadania, restringir vistos de trabalhadores qualificados a cargos de nível universitário e incentivar empresas a treinarem trabalhadores locais.

Ao apresentar as novas medidas, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou que o experimento de fronteiras abertas acabou.

O comunicado apresentado na terça-feira (horário local) afirma que um aumento planejado de 32% na taxa de qualificação para imigração -- criado para desencorajar empresas de contratar estrangeiros -- proporcionará até 45 mil vagas adicionais de treinamento para "capacitar a força de trabalho nacional e reduzir a dependência da imigração" em setores prioritários.

As empresas têm afirmado que não conseguem contratar localmente funcionários o suficiente e alertam que as regras mais rígidas poderão prejudicar a economia, a menos que sejam acompanhadas por uma reformulação profunda do sistema de treinamento profissional do país.