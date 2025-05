Rei Charles vai ao Canadá em demonstração de apoio em meio a cobiça de Trump

Por Michael Holden e David Ljunggren

LONDRES/OTTAWA (Reuters) - O rei britânico Charles voa para o Canadá nesta segunda-feira para uma visita altamente simbólica, demonstrando apoio à nação que o reconhece como soberano, mas que é cobiçada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que quer transformá-la no 51º Estado norte-americano.

Após um convite do primeiro-ministro Mark Carney, Charles abrirá a sessão do Parlamento em Ottawa na terça-feira, a primeira vez que um monarca britânico realiza essa tarefa desde que sua mãe, a falecida rainha Elizabeth, o fez há 68 anos.

O rei de 76 anos ainda está em tratamento contra o câncer, o que limitou sua carga de trabalho, portanto, a viagem de dois dias mostra seu compromisso com o Canadá, um dos 15 países onde ele é monarca.

Trump expressou repetidamente o desejo de anexar o Canadá, uma proposta ferozmente rechaçada por Carney, cuja vitória eleitoral no mês passado se deu em parte com base nessa postura.

"O primeiro-ministro deixou claro que o Canadá não está à venda agora, nem nunca estará", disse o enviado do Canadá ao Reino Unido, Ralph Goodale, aos repórteres durante uma visita de Charles ao Alto Comissariado do Canadá na semana passada.

"O rei, como chefe de Estado, reforçará o poder e a força dessa mensagem."

Charles deu sinais sutis de seu apoio ao Canadá nos últimos meses, usando medalhas canadenses, chamando a si mesmo de rei do Canadá e descrevendo sua bandeira como "um símbolo que nunca deixa de provocar um sentimento de orgulho e admiração".

No entanto, ele enfrenta um ato de equilíbrio complicado, pois o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, está trabalhando para manter Trump do lado da Ucrânia e pelos laços comerciais entre os dois países.

Quando Starmer visitou a Casa Branca em fevereiro, ele fez grande alarde de um convite de Charles para uma segunda visita de Estado sem precedentes de Trump, cuja mãe nasceu no Reino Unido e que tem elogiado repetidamente a família real britânica.

Carney, o ex-presidente do Banco da Inglaterra, disse que isso irritou os canadenses.

A viagem de Charles, que ele fará com sua esposa, a rainha Camilla, será sua primeira visita à antiga colônia britânica desde que se tornou rei em setembro de 2022.

Na segunda-feira, o casal real visitará um grande parque em Ottawa e se encontrará com vendedores e artistas, de acordo com o Palácio de Buckingham. Em seguida, o rei participará de uma cerimônia de lançamento do disco para iniciar uma demonstração de hóquei de rua antes de plantar uma árvore em outra parte da cidade.

Será apenas a terceira vez que um soberano fará um "Discurso do Trono" no Senado canadense, um evento que abre cada nova sessão do parlamento.

Charles e Camilla viajarão para o Senado em uma carruagem cerimonial puxada por cavalos com uma escolta de 28 cavalos para fazer um discurso de 25 minutos escrito pelo governo de Carney.

O ministro da Identidade e Cultura do Canadá, Steven Guilbeault, disse que será uma "ocasião importante -- uma ocasião que reúne os canadenses para celebrar nossa rica história, nossa democracia e as instituições que servem a todos nós".