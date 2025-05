Rei Charles III chega ao Canadá em meio a tensões por ameaças de Trump

O rei Charles III do Reino Unido aterrissa nesta segunda-feira (26) em Ottawa para uma visita histórica por ocasião da reabertura do Parlamento canadense, uma medida vista como uma demonstração de apoio após as ameaças do presidente Donald Trump de transformar seu vizinho norte-americano no 51º estado dos Estados Unidos.

Poucas horas antes da chegada do soberano e chefe de Estado do Canadá, país da Commonwealth, o primeiro-ministro, Mark Carney, qualificou a visita como uma "honra histórica, à altura dos desafios" dos tempos atuais.

Normalmente, o discurso do trono é pronunciado pelo governador-geral, que representa a Coroa britânica no Canadá. Este discurso, ponto culminante da visita real de 24 horas à capital, detalhará as prioridades do novo governo de centro-esquerda de Carney.

Suas palavras serão examinadas com especial atenção, sobretudo em questões de soberania e relações comerciais, em um momento em que Trump segue repetindo seu desejo de anexar o país de 41 milhões de habitantes, ao qual também impôs recentemente um aumento das tarifas alfandegárias.

O monarca, de 76 anos, obrigado a manter uma estrita neutralidade política, nunca fez qualquer comentário público sobre as aspirações do presidente americano, que por outro lado é um grande admirador da família real.

Carney, primeiro-ministro desde meados de março, colocou a defesa da soberania do Canadá no centro de sua campanha. Em 6 de maio, disse a Trump na Casa Branca que seu país "nunca estará à venda".

A visita de Charles III será a sua vigésima ao Canadá, mas a primeira desde que se tornou rei em setembro de 2022.

