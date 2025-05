Protesto interdita marginal pinheiros e bloqueia circulação de trens

Um protesto interdita um trecho da Marginal Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 26. Os manifestantes que protestam pedindo moradias jogaram objetos na via, impactando no trânsito. O rodízio, inclusive, foi suspenso no período da manhã, voltando a vigorar normalmente à tarde.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) disse que presta apoio à Polícia Militar em razão de manifestação. No momento, manifestantes bloqueiam totalmente a pista local.

"O motorista deve evitar a região, ou seguir pela região da Lapa, com alternativa pelas pontes dos Remédios, do Piqueri e outras anteriores", disse a CET.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado disse que cerca de 100 pessoas colocaram fogo em diversos pontos da via, inclusive nas linhas do trem. "Equipe da Força Tática foram aos locais para garantir a segurança das equipes do Corpo de Bombeiros", afirmou a pasta.

Trens também são afetados

A ViaMobilidade Linhas 8 e 9 informa que, na manhã desta segunda-feira, a circulação dos trens entre as estações Presidente Altino e Ceasa, na Linha 9- Esmeralda, e entre Presidente Altino e Imperatriz Leopoldina, da Linha 8 - Diamante, foi interrompida devido a esse protesto de moradores da comunidade local.

"O grupo ateou fogo sobre a via, bloqueando a passagem dos trens e inviabilizando a operação com segurança", disse a concessionária. O fogo já foi extinto.