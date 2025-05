Negociadores propõem libertação de reféns e 70 dias de cessar-fogo em Gaza

Uma uma nova proposta de cessar-fogo em Gaza foi entregue pelos mediadores do conflito e aceita pelo Hamas, segundo informaram fontes palestina à AFP e à Reuters hoje.

O que aconteceu

Proposta inclui a libertação de dez reféns israelenses vivos mantidos pelo Hamas. Das 251 pessoas sequestradas em Israel pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, 57 permanecem detidas em Gaza, sendo que 34 foram declaradas mortas pelo Exército israelense.

Em troca, a proposta prevê uma trégua de 70 dias. Além disso, também são previstas a retirada parcial de Israel do território e a libertação de vários prisioneiros palestinos.

O Hamas teria concordado com a proposta, segundo autoridade palestina ouvida pela Reuters. Já Israel ainda não se manifestou sobre a possível trégua.

Na semana passada, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que estaria aberto a um "cessar-fogo temporário". "Se houver uma opção para um cessar-fogo temporário, para libertar os reféns, estaremos prontos", declarou Netanyahu na última quarta-feira.

Na declaração, o premiê reiterou que "toda a Faixa de Gaza" estará sob o controle do Exército israelense ao final da ofensiva que está em curso. "Se houver uma opção para um cessar-fogo temporário, para libertar os reféns, estaremos prontos", declarou Netanyahu.

Ajuda humanitária

Funcionários de uma padaria em Deir el-Balah, no centro da Faixa de Gaza, enchem sacos com pão fresco, depois que Israel permitiu que ajuda humanitária limitada entrasse no território palestino em 22 de maio de 2025. Imagem: EYAD BABA / AFP

População em Gaza sofre com a escassez de alimentos, água, combustível e medicamentos. Desde 2 de março, Israel aplicava um bloqueio total da entrada de ajuda humanitária no enclave.

Na semana passada, Israel voltou a permitir a entrada de caminhões com ajuda humanitária em Gaza. Entretanto, as organizações afirmam que o volume autorizado é insuficiente para atender a população.

Os bombardeios continuam

Enquanto a população sofre com a fome, Israel continua a bombardear a Faixa de Gaza. Só hoje, 52 pessoas morreram, de acordo com a Defesa Civil palestina. Dessas, 33 estavam na escola Fahmi AlJarjaoui, na Cidade de Gaza, que abrigava deslocados. O exército israelense afirma que atacou "terroristas" que operavam perto do estabelecimento.

Os ataques israelenses foram intensificados em 17 de maio, quando o exército lançou uma nova ofensiva. O objetivo declarado por Israel é eliminar o Hamas, libertar os reféns e tomar o controle total do enclave.

Desde então, a pressão internacional contra a guerra aumentou. Hoje, representantes de nações europeias e do Oriente Médio, além do Brasil, estão em Madri em uma reunião para pedir o fim da ofensiva israelense.

Segundo o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, o objetivo é deter a guerra "desumana" e "sem sentido" de Israel em Gaza. Ele também defendeu que a ajuda humanitária deve entrar em Gaza "massivamente, sem condições e sem limites, e não controlada por Israel", acrescentou, antes de descrever a Faixa como uma "ferida aberta" da humanidade.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ontem esperar que a situação no enclave "chegue ao fim o mais rápido possível". Trump é o principal aliado de Benjamin Netanyahu no conflito.

Esposo da médica está na UTI após 9 de seus filhos morrerem durante ataque à Gaza Imagem: Anadolu/Anadolu via Getty Images

Ontem, um ataque israelense matou nove dos dez filhos da médica palestina Alaa Al-Najjar em Gaza. Seu marido e seu único filho sobrevivente foram internados em estado crítico. O ataque foi criticado pela comunidade internacional, inclusive pelo Brasil. Em nota, o presidente Lula afirmou que a morte das crianças simboliza a crueldade e desumanidade do conflito.

A morte de nove dos dez filhos da médica palestina Alaa Al-Najjar, como consequência de ataque aéreo do governo de Israel na faixa de Gaza, no sábado, é mais um ato vergonhoso e covarde. Seu único filho sobrevivente e seu marido, também médico, seguem internados em estado crítico. Já não se trata de direito de defesa, combater o terrorismo ou buscar a libertação dos reféns em poder do Hamas.

Lula, em comunicado

Desde o início da guerra em Gaza, quase 54 mil palestinos, a maioria civis, morreram. As ofensivas começaram após um ataque do Hamas em Israel em outubro de 2023, quando 1.218 pessoas morreram.

(Com AFP, Reuters e RFI)