Projeção do Focus de alta do PIB de 2025 passa de 2,02% para 2,14%

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 aumentou de 2,02% para 2,14%. Considerando apenas as 62 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana ficou em 2,17%.

Na ata da sua última reunião, de maio, o Comitê de Política Monetária (Copom) afirmou que a taxa de juros "significativamente contracionista" tem contribuído para moderar o crescimento da atividade. Segundo o colegiado, a tendência é que esse processo ganhe força nos próximos trimestres. O BC espera alta de 1,9% para o PIB em 2025.

A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 se manteve em 1,70% pela quinta semana seguida. Considerando só as 61 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana ficou em 1,80%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2027 permaneceu em 2,0% pela oitava semana seguida. A estimativa intermediária para 2028 ficou estável, em 2,0%, pela 63ª semana seguida.