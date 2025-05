Primeira convocação de Ancelotti não tem Neymar

Carlo Ancelotti foi apresentado hoje e convocou a seleção brasileira para as partidas contra o Equador e o Paraguai. Colunistas, em geral, apreciaram a convocação, especialmente pela ausência do sempre meio lesionado Neymar, que "está totalmente de acordo", segundo o treinador. Abaixo, o que se falou do primeiro ato do italiano à frente da seleção.

