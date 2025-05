Petróleo fecha estável; mercado aguarda clareza sobre próximo passo da Opep

Por Amanda Stephenson

CALGARY (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam estáveis nesta segunda-feira com a notícia de que oito países da Opep+, que haviam prometido cortes voluntários adicionais na produção de petróleo, agora se reunirão em 31 de maio, um dia antes do planejado anteriormente.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam com leve queda de 0,06%, a US$64,74 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos (WTI) foi negociado pela última vez a US$61,53 por barril, inalterado em relação à sessão anterior.

Os volumes de negociação foram leves devido ao feriado do Memorial Day dos Estados Unidos.

Três fontes da Opep+ disseram à Reuters nesta segunda-feira sobre a mudança da data da reunião. A reunião provavelmente decidirá sobre a produção de julho, que as fontes disseram anteriormente à Reuters que implicará em outro aumento de produção de 411.000 barris por dia.

A reunião é separada da reunião ministerial online da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, liderada pela Rússia, marcada para 28 de maio. O primeiro-ministro russo Alexander Novak disse nesta segunda-feira que a Opep+ ainda não discutiu o aumento da produção em mais 411.000 barris por dia antes de sua reunião, informou a agência de notícias RIA.

"A essa altura, parece que o mercado está exausto com isso", disse Rory Johnston, analista de Toronto e fundador do boletim informativo Commodity Context, acrescentando que os investidores e comerciantes ainda estão prevendo a chegada de barris adicionais da Opep, mas não estão inclinados a reagir de forma significativa até que surja algo material.

(Reportagem de Amanda Stephenson em Calgary; reportagem adicional de Ahmad Gaddar em Londres; Sam Li em Pequim e Florence Tan em Cingapura)