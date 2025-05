Peru busca reunião de alto nível com China e Brasil para avançar em ferrovia bioceânica

LIMA (Reuters) - O Ministério da Economia do Peru afirmou em comunicado nesta segunda-feira que o país buscará uma reunião de alto nível com a China e o Brasil para avançar em um projeto de ferrovia bioceânica.

O ministro da Economia, Raul Perez Reyes, reuniu-se com o embaixador da China no Peru, que lhe disse que uma reunião entre os líderes dos países ajudaria a definir um roteiro conjunto para o corredor ferroviário regional, de acordo com o comunicado.

A ferrovia proposta conectaria o Brasil a um novo porto na costa do Pacífico peruano, criando uma rota comercial com a China que permitiria evitar rotas pelo Canal do Panamá e pela ponta sul da América do Sul.

(Reportagem de Marco Aquino)