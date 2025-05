Partido governista da Venezuela mantém controle parlamentar em meio à divisão da oposição

(Reuters) - O partido socialista da Venezuela manteve sua maioria significativa na Assembleia Nacional em uma eleição no domingo, conquistando quase 83% dos votos de acordo com a autoridade eleitoral, em uma disputa boicotada por alguns líderes da oposição em meio a uma profunda divisão entre os partidos que se opõem ao governo do presidente Nicolás Maduro.

Alguns dos principais líderes da oposição do país pediram que os eleitores se abstivessem em protesto contra os resultados oficiais da eleição presidencial de julho de 2024, que a oposição afirma ter vencido, mas que as autoridades dizem ter sido uma vitória de Maduro.

Os resultados legislativos de domingo manterão o partido governista no controle do gabinete do procurador-geral e do tribunal superior, cujos membros são eleitos pelos parlamentares.

As autoridades não informaram o número total de assentos que serão ocupados por cada partido, mas nomearam 40 parlamentares de vários partidos que conquistaram assentos.

Uma coalizão considerada próxima ao partido socialista governista obteve 6,25% dos votos, enquanto uma aliança de oposição conquistou 5,17%, disse o reitor do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Carlos Quintero, em uma declaração transmitida pela televisão estatal.

O comparecimento para escolher 24 governadores de Estado e 285 parlamentares foi de 42,6% dos 21 milhões de eleitores elegíveis, afirmou Quintero, semelhante ao comparecimento nas eleições de 2021.

Os candidatos da oposição ganharam apenas um cargo de governador, no Estado de Cojedes, a oeste da capital Caracas, em comparação com os quatro conquistados pelos partidos da oposição em 2021.

Os líderes oposicionistas María Corina Machado e Edmundo González pediram aos apoiadores que se abstivessem da votação de domingo em protesto contra a versão oficial dos resultados das eleições de 2024 e o que eles e grupos de direitos humanos dizem ser uma repressão brutal à oposição, incluindo detenções nesta semana.

Enquanto isso, outra facção da oposição, encabeçada pelo duas vezes candidato à Presidência Henrique Capriles e pelo governador do Estado de Zulia, Manuel Rosales, pediu que as pessoas votassem para evitar que a oposição fosse excluída de todo o governo.

Capriles foi eleito para a assembleia nacional, enquanto Rosales perdeu seu cargo de governador.

(Reportagem da Reuters)