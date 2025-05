Paraná Pesquisas: Moro lidera cenários para o governo do Paraná em 2026

Do UOL, em São Paulo

O senador Sergio Moro (União-PR) lidera a disputa pelo governo do Paraná em 2026, segundo levantamento contratado pelo PSDB e divulgado hoje pelo instituto Paraná Pesquisas.

O que aconteceu

Moro lidera todos os cenários estimulados do levantamento. A pesquisa estimulada ocorre quando os entrevistadores apresentam uma lista de candidatos e perguntam em qual deles o entrevistado votaria.

Levantamento ouviu 1.550 eleitores em 58 municípios paranaenses, entre os dias 17 e 21 de maio. A margem de erro é 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%.

Cenário 1

Sergio Moro (União): 43,9%

Requião Filho (PDT): 18,1%

Beto Richa (PSDB): 17,9%

Guto Silva (PP): 3,9%

Enio Verri (PT): 2,6%

Não sabe/não respondeu: 5,3%

Nenhum/branco/nulo: 8,3%

Cenário 2

Beto Richa (PSDB): 22,6%

Requião Filho (PDT): 20,8%

Alexandre Curi (PSD): 18,3%

Guto Silva (PP): 5,5%

Enio Verri (PT): 3,2%

Não sabe/não respondeu: 7,9%

Nenhum/branco/nulo: 21,7%

Cenário 3

Sergio Moro (União): 42,4%

Beto Richa (PSDB): 16,8%

Requião Filho (PDT): 16,5%

Alexandre Curi (PSD): 9%

Enio Verri (PT): 2,6%

Não sabe/não respondeu: 4,6%

Nenhum/branco/nulo: 8,1%

Cenário 4

Sergio Moro (União): 39,5%

Rafael Greca (PSD): 17,4%

Requião Filho (PDT): 14,8%

Beto Richa (PSDB): 14,6%

Enio Verri (PT): 2,3%

Não sabe/não respondeu: 4%

Nenhum/branco/nulo: 7,3%

Cenário 5

Sergio Moro (União): 58,1%

Alexandre Curi (PSD): 24%

Não sabe/não respondeu: 5,4%

Nenhum/branco/nulo: 12,6%

Cenário 6

Sergio Moro (União): 63,8%

Beto Richa (PSDB): 17,1%

Não sabe/não respondeu: 6,2%

Nenhum/branco/nulo: 12,9%

Cenário 7

Sergio Moro (União): 55,1%

Beto Richa (PSDB): 28,7%

Não sabe/não respondeu: 4,9%

Nenhum/branco/nulo: 11,3%

Cenário 8

Sergio Moro (União): 54,3%

Rafael Greca (PSD): 33,8%

Não sabe/não respondeu: 4,0%

Nenhum/branco/nulo: 7,9%

Pesquisa espontânea mostrou que 75,9% dos entrevistados não sabem ou não opinaram. O levantamento espontâneo acontece quando o entrevistador pergunta em quem o entrevistado vai votar, sem apresentar uma lista prévia de candidatos. Nesse cenário, o atual governador do estado, Ratinho Junior (PSD) aparece como o mais citado, com 10,6%. Ele não pode concorrer, no entanto, por já estar em segundo mandato.