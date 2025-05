Novo Código Civil quer responsabilizar big techs por conteúdos de usuários

A proposta de reforma do Código Civil propõe revogar o artigo do Marco Civil da Internet que coloca a responsabilidade das publicações em redes sociais em cima dos próprios usuários.

O que aconteceu

Artigo 19 do Marco Civil da Internet prevê que a responsabilização do conteúdo publicado em plataformas da internet é do próprio usuário. A big tech só pode ser responsabilizada se descumprir ordem judicial de remover o conteúdo.

Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

Artigo 19 da Lei 12.965

O projeto que altera o Código Civil propõe revogar esse artigo. Outros artigos que falam sobre a responsabilidade por conteúdo de terceiros, como a não responsabilização pelos conteúdos por parte da empresa que fornece o acesso à internet e o dever da plataforma informar ao usuário o motivo da remoção do conteúdo em uma eventual ordem judicial, não sofrem alterações.

STF (Supremo Tribunal Federal) julga a constitucionalidade do artigo e a possibilidade de as plataformas serem responsabilizadas por conteúdos de usuários. O julgamento, porém, foi interrompido no dia 18 de dezembro após pedido de vista do ministro André Mendonça.

Ministros apontaram falhas do artigo 19. Dias Toffoli considera inconstitucional a exigência de uma ordem judicial para a exclusão de conteúdos ilícitos. O ministro Luiz Fux diz que o modelo atual dá imunidade às plataformas. Para ele, a responsabilização deve se basear em um artigo da lei que prevê a retirada do conteúdo com uma simples notificação.

Já o ministro Luís Roberto Barroso entendeu que o artigo 19 é parcialmente inconstitucional. Isso porque, segundo ele, não pode haver responsabilidade das redes por conteúdos de terceiros.

Artigo 19 blinda big techs, criticam especialistas

Revogação do artigo seria decisão acertada, diz advogado. "Ele [artigo 19] criou uma blindagem para essas big techs, para essas grandes empresas provedoras de serviços de internet, o que dificulta muito a responsabilização por conteúdos que efetivamente violam direitos fundamentais de pessoas.", afirma Pedro Amorim de Souza, da Martins Cardozo Advogados.

O advogado interpreta que as big techs não serão "absolutamente responsáveis" pela publicação dos usuários. "A anulação desse artigo vai fazer retornar um posicionamento jurisprudencial que existia antes do Marco Civil da Internet, que é o seguinte: o notice and takedown. Ou seja, você notifica extrajudicialmente a plataforma por um conteúdo ofensivo a você, e aí a plataforma tira isso do ar. Deve voltar a ser padrão a análise jurisprudencial caso a caso."

Hoje as plataformas se "escoram" no artigo 19 para não removerem conteúdos, segundo advogada. "O que se busca é um modelo que obrigue essas empresas a agir com mais diligência — especialmente quando são notificadas extrajudicialmente por vítimas de danos reais. Hoje, mesmo diante de denúncias fundamentadas, as plataformas se recusam a remover o conteúdo, forçando o usuário a passar por todo um processo judicial", afirma Marina Lucena, advogada especialista em direito digital.

Ameaça à liberdade de expressão

A insegurança jurídica causada pela retirada do artigo poderá levar big techs a adotarem "postura conservadora", aponta jurista. Segundo Alexandre Zavaglia Pereira Coelho, presidente da Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil), casos objetivos são fáceis de ser analisados e retirados do ar, como pornografia, desrespeito à lei discriminatória e direitos autorais.

Contudo, plataformas não têm capacidade de fazer julgamento em casos subjetivos, como discursos de ódio, diz Zavaglia. "Quando você olha o extremo, é fácil ver o discurso de ódio. Mas há uma linha tênue entre liberdade de expressão e discurso de ódio. No caso, o que pode acontecer: qualquer pessoa que se sentir ofendida, pode notificar a plataforma e o conteúdo ser retirado. Corremos o risco de ter o efeito inverso de cerceamento de liberdade de expressão."

Falta de regulação substitutiva ao artigo 19 pode ampliar responsabilidade civil das plataformas, diz advogado. "A reforma cria um dever genérico de agir prontamente sempre que a empresa tomar ciência de um conteúdo ilícito - conceito elástico que pode incluir desde um e-mail de reclamação até uma reportagem. Sem o filtro judicial, o risco financeiro de decisões divergentes recai integralmente sobre as plataformas, sobretudo as maiores, que viram alvo preferencial das mais diversas ações indenizatórias.", explica Rubens Gonçalves Leite, advogado e sócio-gestor da RGL Advogados.

Com o artigo, Brasil consolidou equilíbrio entre liberdade de expressão, dever de reparação e segurança jurídica, afirma Gonçalves. "Revogar esse dispositivo entrega a moderação a poucos agentes privados, eleva barreiras de entrada para plataformas menores e reintroduz a incerteza que motivou o Marco Civil."

Se não tivermos critérios do justifica uma retirada, isso vai virar uma contestação na Justiça. A pessoa vai falar que tinha liberdade de expressão. Podemos ter esse efeito reverso de limitar a liberdade de expressão.

Alexandre Zavaglia Pereira Coelho, presidente da Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB-SP

Novo Código Civil

Proposta de reforma do Código Civil foi elaborada por comissão de 38 juristas, segundo o STJ (Superior Tribunal de Justiça). O colegiado teve a participação dos ministros do STJ João Otávio de Noronha, Isabel Gallotti, Marco Buzzi e Marco Aurélio Bellizze, além do ministro aposentado Cesar Asfor Rocha.

Comissão foi criada pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), quando ele ainda era presidente do Senado. A presidência da comissão ficou a cargo do ministro Luís Felipe Salomão, vice-presidente do STJ.

Juristas propuseram a alteração de 1.122 dos 2.046 artigos da versão atual da lei. Além disso, o projeto acrescenta mais de 200 dispositivos ao código.

Tramitação da proposta, já protocolada no Senado, deve começar com a criação de uma comissão especial. Contudo, o UOL apurou que não há prazo para o colegiado ser criado e instalado.

A comissão especial é a primeira etapa de tramitação. Uma vez aprovado lá, o projeto deve percorrer as comissões permanentes, como a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), para depois chegar ao plenário.