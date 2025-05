Protestos por moradia que pararam SP são 'esquenta' para ato, diz grupo

Os protestos simultâneos que pararam ruas movimentadas de São Paulo na manhã de hoje têm relação com a questão da moradia na capital paulista.

O que aconteceu

Moradores de três ocupações diferentes protestaram em dois pontos da cidade. A primeira manifestação aconteceu na Marginal Pinheiros, perto do Cebolão, que conecta a pista com a Marginal Tietê; a segunda bloqueou a avenida Aricanduva, uma das principais vias da zona leste da cidade.

A 1ª manifestação, na Marginal, foi feita por moradores da favela do Areião, no bairro do Jaguaré, zona oeste de São Paulo. Eles protestavam contra pedidos de reintegração de posse com faixas de "luta contra os despejos".

Remoção quer tirar 300 famílias em área ocupada, segundo movimento. "Estamos lutando em defesa das nossas vidas e de todos os moradores e moradoras de bairros pobres com risco iminente de remoção forçada", afirmou a Luta Popular Nacional em publicação nas redes sociais.

Levantamento de 2014 mostra que favela ocupa área de 1.800 metros na zona oeste. Uma publicação feita pela Prefeitura de São Paulo há 11 anos estimou que a favela tinha cerca de 2 mil moradores. Hoje, a estimativa da Luta Popular Nacional é de que 5 mil famílias vivam no local.

Ocupação está localizada em área de propriedade da Enel. Em nota enviada do UOL, a Secretaria Municipal de Habitação afirmou que as famílias estão em "área de risco" sob linhas de transmissão elétrica. Segundo o órgão, moradores aceitaram auxílio aluguel para desocupar a área em 2020, mas não cumpriram com o acordo.

Local tem restrições para construção de moradia e está em área particular, diz Enel. Em nota, a companhia afirmou que "há um processo de reintegração de posse em andamento com determinação judicial para desocupação voluntária".

O 2º protesto foi de moradores das ocupações Jorge Hereda e Terra prometida, respectivamente na Cidade Líder e no bairro de Jardim Imperador. Oitocentas famílias (cerca de duas mil pessoas) moram na ocupação da Cidade Líder, segundo levantamento da Defensoria Pública da União de maio de 2024. Na Terra Prometida, por sua vez, vivem cerca de 300 famílias, segundo levantamento da Luta Popular Nacional.

Justiça permitiu reintegração no terreno da ocupação Jorge Hereda em 8 de maio. O local é de propriedade da Sociedade Leste de Empreendimentos e o debate sobre remoção forçada na comunidade acontece desde 2024. Segundo manifestação da DPU, o local não cumpria sua função social por estar abandonado há 30 anos quando foi ocupado pelos atuais moradores. O UOL buscou, por e-mail, os advogados que representam a Sociedade Leste. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

Famílias despejadas de suas residências em 2016 ocupam Terra Prometida. O levantamento foi feito pela Universidade Federal do ABC Paulista no ano de 2020. No trabalho de pesquisa "Água e Moradia", os universitários listaram uma série de problemas de abastecimento sofridos pelos moradores do local. Segundo eles, 40% das casas na ocupação são formadas por barracos de madeira. O UOL não encontrou, até o momento, informações sobre a ordem de despejo dos moradores da ocupação, mas o espaço será atualizado se houver posicionamento da Prefeitura de São Paulo ou do movimento Luta Popular.

Os dois protestos tiveram intervenção do batalhão de choque da Polícia Militar. Bombas de efeito moral foram disparadas contra os manifestantes. Ao UOL, a Secretaria Pública de São Paulo informou que "atuou para a manutenção da ordem pública, liberação de vias e proteção do trabalho dos bombeiros e outros agentes públicos".

Manifestações foram um "esquenta" para ato unificado, diz grupo. Segundo a Luta Popular Nacional, uma ação coletiva é preparada para o dia 11 de junho, uma quarta-feira. "A cidade é nossa e não podemos ser excluídos e removidos como se fôssemos entulho", diz a organização.