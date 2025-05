Minério de ferro cai com demanda fraca por aço na China e desânimo com mercado imobiliário

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro caíram nesta segunda-feira devido ao consumo moderado de aço na China, enquanto a fraqueza persistente no setor imobiliário do país também prejudicou o sentimento do mercado.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 2,21%, a 706,5 iuanes (US$98,47) a tonelada. No início da sessão, o contrato atingiu 704 iuanes, valor mais baixo desde 12 de maio.

O minério de ferro de referência de junho na Bolsa de Cingapura teve perda de 1,09%, a US$97,05 a tonelada.

"Os preços do minério de ferro importado na China caíram tanto no mercado à vista quanto no mercado futuro de 19 a 23 de maio, com a produção de ferro gusa nas siderúrgicas retraindo ainda mais em meio à proximidade da baixa temporada de demanda por aço", disse a consultoria Mysteel.

A produção de ferro gusa, normalmente usada para medir a demanda de minério de ferro, diminuiu 0,48% em relação ao mês anterior, para 2,4 milhões de toneladas em maio, embora a produção tenha permanecido em um nível alto, disse a corretora Everbright Futures.

Os desafios contínuos na construção civil e no setor imobiliário têm prejudicado significativamente a demanda doméstica por aço, disse a corretora Galaxy Futures.

De modo geral, a expectativa é de que o setor imobiliário da China permaneça fraco este ano, com os preços das casas projetados para cair quase 5% e permanecerem estáveis em 2026, segundo uma pesquisa da Reuters.

Ainda assim, o índice do dólar norte-americano, que acompanha a moeda em relação aos seis principais rivais, caiu 0,3%, para 98,813, ampliando uma queda de 1,9% em relação à semana passada. [USD/]

Um dólar mais fraco torna os ativos denominados em dólar mais acessíveis para os detentores de outras moedas. [FRX/]

(Reportagem de Michele Pek)