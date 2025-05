Mercado prevê IPCA-15 com leve alta neste mês

O mercado espera uma aceleração residual do IPCA-15 deste mês, que será divulgado nesta terça-feira, 17, segundo o Projeções Broadcast, que ouviu 35 instituições, entre consultorias e bancos.

Conforme o levantamento, o índice - que é a prévia de inflação oficial, deve acelerar residualmente de 0,43% em abril para 0,44% (mediana) em maio. As projeções do mercado foram de 0,35% a 0,53%.

Para a inflação em 12 meses, a mediana indicou uma repetição da variação de abril, de alta de 5,49%. As estimativas foram de 5,39% a 5,58%.

De acordo com as instituições ouvidas, a alta na tarifa de energia elétrica deve puxar a aceleração do IPCA-15 em maio.

No entanto, alimentos e bebidas, que vem pressionando o índice desde o ano passado, devem dar uma trégua, conforme os analistas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.