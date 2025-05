Mercado Pago zera spread cambial para compras no cartão de crédito no exterior

(Reuters) - O Mercado Pago informou que decidiu zerar a partir desta segunda-feira o spread cambial nas compras internacionais no cartão de crédito da empresa, após o aumento da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) anunciado na semana passada pelo governo brasileiro.

O spread cambial é a diferença entre a cotação oficial da moeda estrangeira, como o dólar, e o valor efetivamente cobrado por bancos e instituições financeiras na conversão de moeda em compras internacionais.

A cotação que será usada na conversão será a taxa diária definida pelo banco digital do Mercado Livre, que, conforme informações no site do Mercado Pago, foi de R$5,8071 por dólar para o dia 25 de maio. Nesta segunda-feira, a Ptax, calculada pelo Banco Central, fechou a R$5,6619 para venda.

Na última sexta-feira, o governo elevou de 3,38% para 3,5% alíquota das operações cambiais com cartões de crédito no exterior, interrompendo uma definição anterior que previa uma queda da alíquota até zero em 2028.

(Por Paula Arend Laier)