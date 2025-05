Mercadante promete aprovar R$ 300 bilhões para a indústria até 2026

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, prometeu nesta segunda-feira, 26, aprovar R$ 300 bilhões em crédito para a indústria até 2026. "Nós estamos assumindo aqui o seguinte: vamos fazer R$ 300 bilhões até 2026. Estamos enfrentando em R$ 41 bilhões o orçamento para a indústria nesse próximo ano e meio", afirmou durante evento Nova Indústria Brasil, em comemoração ao Dia da Indústria, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro.

A conferência é promovida por Brasil 247, TV 247 e Agenda do Poder. "Quando foi lançado os R$ 300 bilhões, em Brasília, eu disse: 'isso vai ser pouco, porque nós vamos cumprir'", continuou.

Mercadante salientou que a ação será possível, apesar do aumento da taxa básica de juros, que está atualmente em 14,75% ao ano com a promessa do Banco Central de que seguirá ainda nesse patamar por algum tempo.

Para o presidente do BNDES, a taxa Selic está em um "ponto fora da curva, sobre qualquer perspectiva que a gente analise a economia brasileira". "É uma coisa que nós temos que começar uma transição", recomendou.