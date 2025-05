Meituan, gigante chinesa de delivery, sinaliza volatilidade com aumento da concorrência

Por Casey Hall

XANGAI (Reuters) - A Meituan, principal grupo de delivery da China, divulgou nesta segunda-feira um aumento de 46% no lucro líquido do primeiro trimestre, mas alertou que o segundo trimestre provavelmente será impactado pelo crescimento da concorrência no chamado "varejo instantâneo".

O presidente-executivo da empresa, Wang Xing, disse a analistas em uma teleconferência pós-divulgação de resultados que é "impossível" fornecer uma projeção financeira precisa para o restante do ano, diante da intensificação da concorrência no setor, que envolve compras online com entrega em até 60 minutos.

"Ninguém deveria se surpreender se houver volatilidade nos resultados financeiros de curto prazo", afirmou ele.

Em fevereiro, a varejista online JD.com respondeu aos movimentos da Meituan para expandir além do segmento de refeições, entrando agressivamente no principal negócio da Meituan: a entrega de comida.

O Alibaba, que opera o segundo maior aplicativo de delivery, o Ele.me, também aumentou suas apostas no setor de varejo instantâneo. Tanto o JD Takeaway quanto o Ele.me prometeram subsídios de 10 bilhões de iuanes (US$1,39 bilhão) para impulsionar as vendas.

"Dez bilhões aqui, dez bilhões ali, todo player da internet quer colocar dez bilhões nesse jogo", disse Wang, ao anunciar um investimento de 100 bilhões de iuanes ao longo de três anos em inovação no lado da oferta.

A Meituan detém quase 70% do mercado de entregas, segundo analistas da Morningstar. Defender essa base de clientes pode se mostrar caro diante da intensificação da concorrência, pressionando margens de lucro, disseram eles.

A Meituan reportou uma receita de 86,6 bilhões de iuanes nos três meses até 31 de março, um aumento de 18,1%, ligeiramente acima do esperado. Quatorze analistas consultados pela LSEG previam um crescimento de receita de 16,5%.

Neste mês, a Meituan anunciou um investimento de US$1 bilhão nos próximos cinco anos para entrar no Brasil com seu aplicativo Keeta.

Além de expandir seus negócios internacionais -- a Keeta também opera em Hong Kong e na Arábia Saudita -- a Meituan tem investido em entregas por drones autônomos e entrou na corrida da IA, prometendo investir "bilhões" de dólares na tecnologia.