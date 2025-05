Magda: Braskem tem questão que precisa resolver e solução terá apoio da Petrobras

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que a Braskem é um ativo muito importante para a companhia e que a petroleira não largará "de jeito nenhum" a petroquímica. Quanto à questão societária, Magda reconhece que há um problema e que a oferta do empresário Nelson Tanure pela Braskem "vem na direção dessa solução".

"A petroquímica tem hoje uma questão para Petrobras que é societária. A Braskem tem uma questão societária que a gente precisa resolver e a proposta do Tanure vem na direção dessa solução, como também uma movimentação dos bancos no passado vinha em torno dessa solução. O máximo que eu posso dizer para vocês é que eu espero que qualquer que seja a solução, que dê certo, que terá o apoio da Petrobras, e que nós vamos sim restaurar a petroquímica no Brasil e botar a petroquímica do Brasil no patamar que ela merece", declarou Magda a jornalistas, após participar do evento Nova Indústria Brasil, em comemoração ao Dia da Indústria, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro.

Questionada se a Petrobras poderia aumentar sua participação acionária na Braskem, Magda respondeu que "por enquanto, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos".

"A Braskem é hoje a sexta maior petroquímica do mundo. Então, por óbvio, ele é um ativo muito importante para a Petrobras. Quando a gente fala em descarbonização, quando a gente fala em redução do combustível fóssil etc, a gente tem uma certeza: que o combustível fóssil ainda será muito utilizado nas próximas muitas décadas para uso petroquímico. Então, a gente fala de um gás para petroquímica, a gente fala de uma nafta para petroquímica, mais gás do que nafta. Nós falamos de uma Petrobrás que produz óleo e gás associado, não podemos então largar de mão de jeito nenhum a Petroquímica", afirmou a executiva.

Quanto à diferença dos preços de combustíveis nas refinarias da Petrobras e as bombas no varejo, o efetivamente cobrado do consumidor, Magda reforça que a petroleira está cobrando menos do que no fim de 2022. "Os nossos preços nas refinarias são 36% menores", disse ela.

Em relação ao patamar de preços de 31 de dezembro de 2022, as refinarias da Petrobras estão cobrando atualmente cerca de 26% menos pelo diesel e cerca de 11% a 12% menos pela gasolina. "O que a gente pode dizer é reiterar isso, é dizer isso mais vezes, muito, cada vez mais alto, para que sociedade entenda que ela própria tem que buscar a redução de preços e pressionar a redução de preços", defendeu Magda.