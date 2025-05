Mãe de Cauã vivia com HIV: filho de soropositiva pode nascer sem o vírus?

Cauã Reymond revelou no "Altas Horas", da TV Globo, que sofreu bullying na infância pelo fato de a mãe, Denise, ser soropositiva. Apesar do preconceito, é possível que pessoas vivam normalmente com o HIV e tenham filhos que nasçam sem ele.

Como isso é possível?

Avanços científicos e o tratamento antirretroviral permitem que qualquer pessoa que conviva com o HIV tenha bebês saudáveis e de maneira segura. A transmissão vertical —infecção passada da mãe para o filho, que pode ocorrer durante a gestação, na amamentação ou no parto— é possível, mas é muito improvável se houver tratamento correto.

Uma mulher soropositiva pode engravidar e ter filho sem transmitir o vírus a ele. Para isso, ela deve fazer um acompanhamento médico rigoroso e o uso correto das medicações.

Sob uso de medicamentos antirretrovirais, disponíveis no SUS, o vírus fica indetectável. A gestante fica com a quantidade de vírus circulando no sangue em uma dose tão baixa que protege o bebê de uma possível infecção. Além disso, cuidados especiais são realizados na hora do parto.

A medicação também é eficiente em casos em que o homem vive com HIV e a mulher não — são os chamados casais sorodiscordantes. Além disso, há um procedimento de "lavagem do esperma" para quem ainda tem carga viral detectável, em que os espermatozoides são separados do líquido seminal e testados em um exame que indica a presença de partículas virais. Caso haja vírus mesmo após a lavagem, os espermatozoides são descartados. O procedimento ainda tem alto custo, ao contrário da medicação, disponível na rede pública.

Hoje, todas as mulheres grávidas atendidas pelo SUS devem, obrigatoriamente, fazer o teste de HIV, o que ajuda a evitar transmissão vertical. Os casos positivos devem ser notificados no Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). É possível fazer o tratamento com coquetel de remédios para que o bebê nasça sem o vírus mesmo se o diagnóstico acontecer só no exame pré-natal.

HIV e Aids não são a mesma coisa

HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Ele tem a capacidade de atacar as células de defesa do corpo e causar doenças graves, caso o diagnóstico e tratamento não sejam realizados. As principais formas de transmissão são: através de relação sexual sem proteção, transfusão de sangue, compartilhamento de agulhas, acidente com material biológico, gravidez e amamentação.

Já a Aids é uma condição de doença causada pela queda importante da imunidade que a infecção pelo HIV acarreta ao longo dos anos. A Aids não costuma ocorrer quando o paciente faz o diagnóstico precoce e inicia o tratamento medicamentoso.

*Com informações de matérias de 18/09/2018; 10/08/2019; 19/11/2017