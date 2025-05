Macron diz que Trump e von der Leyen tiveram "boa conversa"

HANÓI (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta segunda-feira que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tiveram uma "boa conversa" e disse esperar que as duas partes possam chegar às tarifas mais baixas possíveis.

"As discussões estão avançando. Houve uma boa conversa entre o presidente Trump e a presidente Von der Leyen e espero que possamos continuar nesse caminho e voltar às tarifas mais baixas possíveis que permitirão trocas frutíferas", disse Macron a repórteres durante uma viagem ao Vietnã.

Macron também disse que as tarifas não são a maneira correta de resolver os desequilíbrios comerciais.

Um telefonema no fim de semana entre Trump e von der Leyen deu "novo impulso" às negociações comerciais, disse um porta-voz da União Europeia nesta segunda-feira.

Após a conversa, Trump retirou sua ameaça de impor tarifas de 50% sobre as importações da UE no próximo mês, restaurando o prazo de 9 de julho para permitir que as negociações entre Washington e o bloco europeu produzam um acordo.

O porta-voz da UE disse que foi von der Leyen quem ligou para Trump.

