Lula tem quadro de vertigem, faz exames e segue para casa, diz hospital

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou mal nesta segunda-feira, passou por exames, e já se encontra em casa, no Palácio da Alvorada, com a recomendação de repouso, informaram o Palácio do Planalto e o Hospital Sírio-Libanês.

De acordo com boletim médico do hospital, o presidente apresentou quadro de vertigem e foi diagnosticado com labirintite. Ainda segundo o Sírio-Libanês, os exames de sangue e de imagem de Lula encontram-se "dentro da normalidade".

Pouco depois da divulgação do boletim, o Palácio do Planalto relatou que Lula passou mal após o almoço, entre 14h30 e 15h desta segunda-feira, e pediu para ser atendido pela médica da Presidência. A médica o aconselhou a seguir ao hospital, onde o presidente ficou por aproximadamente 2 horas. Antes das 17h, disse o Planalto, o presidente já se encontrava em sua residência oficial, o Palácio da Alvorada.

Ainda de acordo com o Planalto, as agendas da tarde foram canceladas. Na terça-feira pela manhã o Palácio deve confirmar -- ou não -- os compromissos do dia. Não há previsão de uma nova avaliação hospitalar por enquanto.

Em dezembro do ano passado, o presidente, de 79 anos de idade, foi submetido a uma cirurgia de emergência por conta de uma hemorragia intracraniana. Em outubro, ele havia caído no banheiro e batido a cabeça.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)