Líder do PT diz que 'Eduardo Bolsonaro criou provas contra si mesmo'

Do UOL, em Brasília

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), afirmou hoje que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criou provas contra si mesmo no inquérito que vai investigar a ação do parlamentar nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Lindbergh disse que salvou conteúdo publicado por Eduardo nas redes sociais. O líder do PT deve ser ouvido na investigação. O pedido de investigação da PGR (Procuradoria-Geral da República) para o STF (Supremo Tribunal Federal) foi baseado na representação apresentada pelo petista.

Não adianta apagar vídeos, não adianta pagar tuítes, porque a gente já foi coletando todo esse material, que eu acho que é um material de prova. Na verdade, o Eduardo Bolsonaro se autoincrimina. Quem vê os vídeos dele, a gente viu todos os vídeos, é muito claro o propósito, o tom dele de ameaça, tentativa de intimidação. É assim que ele age. Então está muito claro. Eu acho que ele, em todos aqueles vídeos, conseguiu construir provas contra ele próprio.

Lindbergh Farias (RJ), líder do PT na Câmara

PT vai apresentar pedido de cassação de Eduardo no Conselho de Ética. Lindbergh afirmou que deve protocolar ainda hoje uma representação contra o deputado no colegiado. "Um fato como esse não pode passar sem que o Conselho de Ética se pronuncie", disse.

Eduardo está licenciado desde março. O deputado solicitou afastamento por 122 dias. No ofício apresentado à Câmara a licença será dividida em dois dias para tratamento de saúde e 120 dias para cuidar de "interesses particulares".

Pedido de investigação

PGR pediu para o STF investigar Eduardo Bolsonaro. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, solicitou que o Supremo autorize a abertura de inquérito contra o deputado licenciado.

Gonet quer investigar a atuação de Eduardo nos Estados Unidos. No pedido, o procurador-geral afirma que há indícios de que o parlamentar estaria cometendo os crimes de obstrução contra investigações, coação no curso do processo e atentado à soberania do Brasil.

Moraes será relator do pedido de abertura de inquérito. A solicitação de Gonet foi encaminhada ao presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, e distribuída para Moraes, que é relator na Corte do inquérito das fake news e da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado.

PGR afirma que Eduardo estaria articulando sanções dos EUA ao ministro Alexandre de Moraes para "coagir" o STF. Na petição, Gonet cita declarações dadas pelo deputado à imprensa de que estaria realizando agendas com congressistas americanos e membros da gestão Trump para impor medidas do país contra Moraes, como proibi-lo de realizar transações, abrir contas em bancos e usar o cartão de crédito.

Para a PGR, Eduardo tenta interferir no Judiciário para beneficiar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo Gonet, há "evidências" de que o deputado estaria buscando "interferir no andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive ação penal, em curso contra o senhor Jair Bolsonaro e aliados". Bolsonaro é réu em ação no STF, apontado como chefe de uma organização criminosa que tentou um golpe de Estado para mantê-lo na Presidência da República após sua derrota nas eleições de 2022.