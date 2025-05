Josias: Réu indefensável, Augusto Heleno tem condenação quase incontornável

O destino do general Augusto Heleno parece fadado à condenação por conta das provas robustas de seu envolvimento na trama golpista e da chance pouco provável de as testemunhas indicadas por ele conseguirem livrá-lo das acusações, analisou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

Hoje, o STF (Supremo Tribunal Federal) começa a ouvir as testemunhas de defesa indicadas pelo militar, ex-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) durante o governo de Jair Bolsonaro.

Estamos assistindo às oitivas das testemunhas de defesa. Até aqui, não se revelaram úteis aos réus. Por exemplo, é muito difícil que Augusto Heleno consiga extrair das pessoas que ele apresentou como suas testemunhas algo que lhe seja útil nessa ação penal.O quadro que complica a situação de Augusto Heleno é muito grave. Não será com depoimentos triviais que ele conseguirá afastar.

Na ação penal, há uma cena muito eloquente que foi gravada de uma reunião feita por Bolsonaro com seus ministros. Nela, Heleno diz que havia conversado com o novo diretor da Abin [Agência Brasileira de Inteligência] e que tinha montado um esquema para espionar os dois comitês eleitorais, do Lula e do Bolsonaro. Ele também diz que se algo tiver que ser feito, precisará ser antes das eleições.

Alguém que diz algo assim em uma reunião que está sendo filmada se tornou, de fato, um réu indefensável. É muito difícil a situação de Augusto Heleno nessa ação penal. A condenação dele é quase incontornável, assim como a de Bolsonaro e de tantos outros réus encrencados no Supremo. Josias de Souza, colunista do UOL

Devido à baixa probabilidade de as testemunhas indicadas pelos réus apresentarem algo relevante, Josias avalia que altas mesmo são as chances de Alexandre de Moraes repetir intervenções enérgicas durante algum desses depoimentos.

Diante desse quadro tão eloquente e de provas tão fortes que foram providenciadas pelos próprios réus, é muito difícil vislumbrar alguma utilidade prática destas testemunhas que foram arroladas pelo Augusto Heleno e por outros réus, que também serão ouvidas nessa semana. É muito difícil extrair delas algo que possa socorrer os réus encrencados no Supremo.

Abre-se a perspectiva de novas reações bruscas e surtos de irritação do ministro Alexandre de Moraes. Se os advogados e as testemunhas produzirem muita embromação, já ficou muito claro na semana passada que Moraes reagirá com energia para evitar o que ele diz que poderia ser a transformação dessa ação penal em um circo. Josias de Souza, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: