Josias: Convém a Macron cuidar para não fornecer matéria-prima a rivais

No centro de discussões importantes em âmbito doméstico e internacional, o presidente francês deveria ser mais cuidadoso e não se tornar alvo dos opositores por polêmicas inexpressivas, avaliou o colunista Josias de Souza no UOL News hoje.

Ontem, Macron iniciou uma série de visitas a países do Sudeste Asiático. Ao desembarcar no aeroporto de Hanói, no Vietnã, o presidente francês teve o rosto empurrado pela primeira-dama Brigitte Macron. O vídeo com a cena rapidamente se espalhou pelas redes sociais, com a insinuação de que Macron teria levado um tapa da mulher.

Em um primeiro momento, o governo francês negou a veracidade do vídeo. Horas depois, porém, a equipe de Macron relativizou o episódio e o tratou como uma "briguinha" de casal.

Estamos vivendo uma era na qual um detalhe pode virar uma crise. Tivemos a cena do Macron viajando com outros chefes de Estado para a Ucrânia em um vagão de trem. Disseminou-se a desinformação segundo a qual um guardanapo de papel branco retirado da mesa por Macron seria um embrulho com drogas. Verificou-se depois que era mentira.

Agora, esse toque da mão da primeira-dama francesa está sendo utilizado para propagar a notícia de que haveria uma rusga entre os dois. Evidentemente, estamos vivendo tempos estranhos, e as redes sociais servem para potencializar essas estranhezas.

Quem tem uma posição de destaque, como é o caso do Macron, e está enfrentando uma milícia digital que tenta desacreditá-lo e envolvê-lo sempre em ambiente de intrigas precisa cuidar para não fornecer matéria-prima para a difusão desse tipo de vídeo.

Aqui, claramente, estamos diante de algo que pode ser de fato uma distorção de algo que aconteceu. É uma tolice que ganha dimensão. Nessa era das redes sociais, se um chefe de Estado não toma cuidado, desperdiça um naco da sua agenda para desmentir coisas como essa. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou que casos como esse envolvendo a primeira-dama aumentam a pressão sobre o Macron, que já se vê às voltas com um ambiente hostil em sua gestão.

Convém a personagens que estão sob holofotes, como é o caso do Macron, cuidar para não bater palma para maluco dançar nas redes sociais. Estamos vivendo tempos atípicos, nos quais a desinformação, a intriga e a fofoquinha ganham realce em um ambiente no qual deveríamos discutir temas muito mais graves.

No caso do Macron, há um sem-número de assuntos que poderiam chamar a atenção em relação ao desempenho dele, desde os conflitos na Europa até a dificuldade dele em lidar com a extrema direita na França. Há um cenário demasiadamente conturbado ao redor de Macron que até permitiria aos adversários dele fustigá-lo sem a necessidade de mentir ou de criar intrigas.

Assim está caminhando o mundo nessa era digital. Macron precisa tomar cuidado porque está gastando muito tempo com essas tolices. Josias de Souza, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: