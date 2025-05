É um iPod? Fone da JBL tem estojo com tela e ótimo cancelamento de ruído

A JBL tem apostado em fones de ouvido com tela integrada na case, com os novos modelos Tour Pro 3, Live Buds 3 e Live Beam 3. Quem viveu a época do iPod, saudoso reprodutor de MP3 da Apple, pode notar alguma semelhança.

Além dos diferenciais da caixinha, todos oferecem alta qualidade sonora e recursos premium, como cancelamento de ruído ativo. Testamos o Tour Pro 3, o mais avançado dos três, e contamos a seguir o que ele tem de melhor.

O que o JBL Tour Pro 3 tem de bom

Case interativa. Não armazena músicas como um iPod, mas tem uma tela sensível ao toque, que cresceu de 1,45 (no Tour Pro 2, que já testamos) para 1,57 polegada. Ela serve para funções como:

aumentar e diminuir o volume

trocar de música

receber notificações de apps do celular

mudar o modo de cancelamento de ruído

escolher o perfil de equalização

ativar o som espacial

colocar um timer

ligar uma lanterninha (que é a tela acesa na cor branca)

Admito que nem sempre faço tudo isso pela tela, pois já tenho o costume de controlar a reprodução pelo celular, pelo smartwatch ou com toques nos fones. Mas é útil para comandos rápidos em algumas ocasiões, por exemplo, na rua ou no transporte público. Outra coisa legal é poder visualizar com precisão a porcentagem de bateria da caixa e dos fones — assim, nunca esqueço de carregar.

Serve como transmissor. Uma das principais evoluções em relação ao modelo anterior é que agora a caixinha também funciona como um "dongle", para usar o fone em aparelhos sem conexão Bluetooth ou com os quais você não queira/consiga parear, como um notebook e até um iPod.

Basta conectar o cabo P2 (incluso) entre o aparelho em questão e a case, que então vai funcionar como um transmissor, enviando o áudio para os fones. Achei perfeito para ver filmes em televisão de avião — muito melhor do que usar aqueles fones simples oferecidos no voo.

Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Cancelamento de ruído ativo (ANC). Gosto de ouvir músicas blindada do mundo e não abro mão desse recurso em um fone. O novo modelo recebeu "ANC 2.0", bem eficiente e com três opções:

noise cancelling (cancelamento total)

ambient aware (deixa ouvir um pouco do som exterior, caso seja sua preferência ou para situações em que isso traz mais segurança, como andando em ruas movimentadas)

talk thru (para conversar com alguém sem precisar tirar os fones)

Os modos podem ser ativados pela tela, pelo app ou com toques no fone. O talk thru, bem interessante, também tem detecção automática — percebe que estamos falando, pausa o áudio e reduz o cancelamento; só não recomendo para quem gosta de cantarolar enquanto ouve músicas, pois isso vai ativá-lo.

Lembrando que o primeiro passo para um ANC eficiente é a boa vedação física, então é importante escolher a ponteira que melhor se encaixa em seu canal auditivo (ele vem com mais quatro tamanhos em silicone e uma opção em espuma; há um teste de vedação no app para ajudar a encontrar a mais adequada).

Áudio espacial. Dá um "up" no som, que assim parece vir de diferentes direções e distâncias, ficando mais imersivo. Pode ser selecionado fixo (o que eu prefiro) ou com rastreamento da cabeça (se adapta de acordo com nossos movimentos, mas meu cérebro fica um pouco confuso). De qualquer forma, sinto que valoriza a experiência de ouvir música, é como se estivesse em um show.

Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Assinatura sonora da JBL, com graves potentes. Sou fã dos produtos da marca, gosto bastante de como as músicas soam neles. O Tour Pro 3 chegou com drivers duplos dinâmicos de 10,2 mm com tecnologia Pro Sound, que promete graves potentes e vocais vívidos. Na prática, é exatamente o que sinto, ideal para o tipo de som que curto - rock em geral.

Além disso, o áudio sem fio tem certificado Hi-Res com LDAC (codec de alta resolução e sem perdas da Sony), a melhor tecnologia disponível hoje para ouvir música por Bluetooth. No meu uso, isso não é importante, mas pode ser um diferencial para preciosistas do áudio. Lembrando que só é compatível com Android e em apps de streaming com opção de alta qualidade.

Equalizador. Pelo aplicativo JBL Headphones, é possível deixar o som do seu jeito — algo que poucos fones oferecem. São cinco opções pré-definidas: jazz, vocal, club, bass e studio. Para o tipo de música que ouço, os dois últimos são os mais interessantes, pois destacam os instrumentos. Além disso, você pode criar seu próprio perfil, customizando as frequências sonoras que mais te agradam — criei um reforçando os baixos e médios.

Comandos por toques. Basta dar batidinhas nos fones. Do lado direito, é possível para controlar a reprodução:

1 toque: play/pause

2 toques: próxima música

3 toques: música anterior

tocar e segurar: ativar a assistente de voz

Do esquerdo, alternar entre os modos de som:

1 toque: cancelamento de ruído ou ambient aware

2 toques: talk thru

Em ambos, dá para aceitar uma ligação com dois toques ou rejeitá-la com um toque longo. É possível alterar esses gestos pelo aplicativo.

Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Bateria dura bastante. Mesmo tendo uma case relativamente pequena (e com uma tela que consome energia), a promessa é de 11 horas de música nos fones e mais 33 horas na caixinha, totalizando até 44 horas. Nos meus testes, usando cerca de duas horas por dia com o cancelamento de ruído sempre ligado, carrego os fones apenas duas ou três vezes no mês.

Ele pode ser carregado por um cabo USB-C (incluso) ou por indução, na traseira do estojo. Em uma emergência, dez minutos na tomada pode dar até 3 horas de uso.

Pontos de atenção

Mais uma tela em sua vida. A caixinha é um diferencial, principalmente para quem anda de avião por conta do transmissor, mas a tela por si só não acrescenta novas funções — elas também podem ser acessadas pelo celular, pelo app ou mesmo por toquinhos nos fones.

IP55 só nos fones. Os fones têm proteção contra água e poeira, ou seja, podem ser usados até na chuva. Mas a case não tem nenhuma resistência, então é preciso atenção em situações com líquidos.

Preço alto. O valor é sim salgado, mas similar ao de outros modelos "Pro" de concorrentes, como o Galaxy Buds 3 Pro, da Samsung, e o AirPods Pro 2, da Apple. Mas vale destacar que o JBL funciona tanto em iPhone quanto em Android.

Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Vale a pena comprar o JBL Tour Pro 3?

Sou fã dos fones da JBL e esse é o melhor modelo intra auricular que já testei. Não tanto pela caixinha diferente, mas pela alta qualidade sonora, com graves potentes, equalização, áudio espacial e cancelamento de ruído eficiente, além da bateria de longa duração.

O Tour Pro 3 é para quem quer bom som e está disposto a investir em um produto diferenciado. Para mim, vale o preço que custa. Se houver um desconto, como agora, se torna uma opção ainda mais interessante.

Para quem quer gastar menos, a JBL tem outros dois modelos com tela na caixinha, o Live Beam e o Live Buds — que é um pouco mais simples, sem o áudio espacial e o transmissor, mas ainda assim com som premium.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo e não se responsabiliza pelos itens anunciados.