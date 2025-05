Inscrições para o Enem 2025 começam nesta segunda-feira; saiba como participar

Começam nesta segunda-feira, 26, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025. O cadastro vai até 6 de junho por meio de acesso ao site no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). (https://enem.inep.gov.br/)

As provas estão agendadas para os dias 9 e 16 de novembro. Para quem não tem isenção, a inscrição custa R$ 85,00.

Confira o cronograma:

- Inscrições do Enem 2025 vão até 6 de junho;

- Provas estão agendadas para os dias 9 e 16 de novembro.

Veja mudanças:

- Resultado volta a valer como diploma do Ensino Médio;

- Alunos do 3º ano do Ensino médio da rede pública estão automaticamente pré-inscritos;

- Prova terá data diferente em três cidades do Pará por conta da Cop 30.

Nesta edição, candidatos maiores de 18 anos podem usar o resultado da prova para obter o diploma do Ensino Médio, além de concorrer a vagas em universidades públicas brasileiras, instituições estrangeiras e bolsas em faculdades particulares.

"A norma altera a Portaria MEC nº 458/2020, com o intuito de contribuir para a valorização do Enem como instrumento de política educacional, reforçando seu caráter de avaliação da conclusão da educação básica e sua capacidade de atender aos diferentes perfis de participantes", afirmou o Ministério da Educação (MEC) sobre as diretrizes da edição 2025, publicadas na sexta-feira, 23.

Ainda segundo o edital, os regularmente matriculados no terceiro ano do ensino médio das escolas públicas estarão automaticamente pré-inscritos. De todo modo, eles precisarão acessar a página do participante para confirmar as informações e escolher a opção de línguas da prova.

"Pela primeira vez, os alunos concluintes de escola pública estarão com inscrição pré-preenchida no sistema, uma forma de simplificar o processo e estimular a participação", disse o ministro da Educação, Camilo Santana.

Datas diferentes no Pará

Por conta da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o Enem 2025 será realizado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro nestas localidades.