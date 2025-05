Incêndio afeta principal refinaria de petróleo do Equador

Um incêndio ocorreu nesta segunda-feira (26) na principal refinaria do Equador, localizada na província costeira de Esmeraldas (fronteira com a Colômbia) e com capacidade para processar 110 mil barris por dia (bd), disse a ministra da Energia, Inés Manzano.

A refinaria "suspendeu as operações" para preservar "a segurança das instalações e do pessoal", disse a empresa em um comunicado.

Do lado de fora, erguia-se uma enorme coluna de fumaça e chamas. A estatal Petroecuador não relatou vítimas no incidente, cujas causas ainda são desconhecidas.

"Temos um tanque de óleo combustível que pegou fogo. Está sob controle", escreveu Manzano em sua conta no X.

Militares e trabalhadores da refinaria isolaram a estrada que leva ao local para garantir a segurança e permitir a passagem de veículos de emergência, observou um jornalista da AFP.

A explosão do tanque ocorreu na área de utilidades da refinaria, localizada na cidade de Esmeraldas (capital da província de mesmo nome). A Petroecuador, que opera a instalação, não especificou a quantidade de combustível presente quando o incêndio começou.

A Secretaria de Gestão de Riscos informou no X que os trabalhadores foram retirados da área como medida preventiva.

"Uma vez que o incidente esteja controlado, as inspeções necessárias continuarão para determinar as condições da infraestrutura e as causas serão investigadas", disse a Petroecuador em um comunicado.

O Equador depende do petróleo, seu principal produto de exportação, que gerou US$ 8,647 bilhões no ano passado (cerca de R$ 53,5 bilhões).

O Equador produziu cerca de 475 mil barris de petróleo bruto por dia em 2024, dos quais vendeu 73%.

pld/sp/mel/aa/am

© Agence France-Presse