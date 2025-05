Ibovespa sobe com Braskem em destaque em dia de feriado nos EUA; JBS recua

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta segunda-feira, com Braskem em destaque após oferta pelo controle da petroquímica, enquanto o noticiário externo destaca decisão do presidente dos Estados Unidos de adiar a implementação da tarifa de 50% sobre importações da União Europeia para 9 de julho.

Por volta de 11h20, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,27%, a 138.197,39 pontos. O giro financeiro somava R$2,7 bilhões, em pregão também marcado por feriado nos EUA, o que tende a reduzir o volume negociado no pregão brasileiro.

Donald Trump disse na sexta-feira que estava recomendando uma tarifa de 50% a partir de 1º de junho para produtos da UE, expressando frustração com o fato das negociações comerciais com a UE não estarem avançando com rapidez suficiente.

Mas voltou atrás e restabeleceu o prazo de 9 de julho após falar com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, por meio de uma ligação telefônica no domingo, na qual von der Leyen afirmou que UE precisava de mais tempo para chegar a um acordo.

De acordo com a equipe da Genial Investimentos, a decisão mais recente de Trump traz algum alívio às tensões comerciais.

Análise gráfica semanal do BB Investimentos afirmou que o Ibovespa respeitou as linhas de suportes e resistências traçadas no último estudo, ainda em tendência primária de alta, mas apresentando uma correção que fez com que o índice voltasse a operar abaixo dos 138 mil pontos.

"A partir do novo topo histórico, atualizamos as primeiras linhas de suporte e resistência para o índice, agora em 140,1 mil pontos e 136,5 mil pontos", afirmaram em nota a clientes.

DESTAQUES

- BRASKEM PNA ganhava 2,89%, após a companhia confirmar que a Novonor recebeu proposta não vinculante de fundo detido pelo empresário Nelson Tanure para aquisição do controle da petroquímica. Na sexta-feira, as ações da Braskem já tinham saltado mais de 9% após notícias relacionadas à oferta. A Novonor tem 50,1% do capital votante da empresa.

- RUMO ON avançava 2,71%. Relatório do Citi incluiu um "upside 30-day catalyst watch", afirmando que, com a aproximação da colheita da segunda safra de milho do Brasil, os dados semanais de logística começaram a mostrar uma inflexão positiva nas margens e tarifas dos caminhoneiros. "Considerando que o aumento da colheita de milho pode agora coincidir com um grande potencial para as exportações de soja, acreditamos que essa pressão continuará nas próximas semanas, impulsionando as tarifas de frete e sustentando maiores volumes de grãos transportados", afirmou.

- ASSAÍ ON valorizava-se 3,08%, tendo como pano de fundo relatório do UBS BB reiterando recomendação de compra e elevando o preço-alvo de R$10,50 para R$13.

- MAGAZINE LUIZA ON subia 1%, buscando uma recuperação após a queda de quase 5% na sexta-feira, em meio a receios sobre os potenciais efeitos do aumento do teto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no crédito para empresas de 1,88% para 3,95%, bem como a incidência do IOF sobre o desconto de recebíveis (risco sacado).

- RAÍZEN PN recuava 3,27%, revertendo a alta da abertura, após três fechamentos com ganhos, com agentes do mercado atentos a eventuais vendas de ativos pela maior processadora de cana do mundo e uma das principais distribuidoras de combustíveis no Brasil. A empresa, uma joint venture da Cosan com a Shell, tem buscado vender ativos para reduzir dívida.

- JBS ON cedia 3,98%, em sessão mais negativa para o setor de proteínas, com MINERVA ON em baixa de 1,55% e BRF ON caindo 1,96%. MARFRIG ON subia 0,44%. O Goldman Sachs reiterou compra para JBS e elevou preço-alvo das ações de R$54,20 para R$55,70, citando perspectiva favorável em termos de "valuation" com a dupla listagem.

- PETZ ON caía 1,12%, com as atenções voltadas para o andamento da fusão da companhia com a rival Cobasi. Na última sexta-feira, Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica registrou pedido ao Departamento de Estudos Econômicos do órgão para a elaboração de um estudo sobre a operação.

- VALE ON caía 0,75%, acompanhando os futuros de minério de ferro na China, onde contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 2,21%, a 706,5 iuans (US$98,47) a tonelada. No início da sessão, o contrato atingiu 704 iuans, valor mais baixo desde 12 de maio.

- PETROBRAS PN cedia 0,19%, com o barril de Brent mostrando decréscimo de 0,25%. A companhia divulgou que a FPSO Alexandre de Gusmão entrou em produção no sábado no campo de Mero (bloco de Libra), no pré-sal da Bacia de Santos, o que aumentará a capacidade de produção instalada do campo de 590 mil para 770 mil barris diários.

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizava-se 0,69%, em pregão mais positivo para bancos do Ibovespa, com BRADESCO PN em alta de 0,26%, BANCO DO BRASIL ON subindo 0,66% e BTG PACTUAL UNIT mostrando acréscimo de 0,03%. SANTANDER BRASIL UNIT registrava variação negativa de 0,3%.

- ZAMP ON, que não está no Ibovespa, caía 8,36%, após a companhia anunciar que sua controladora, Mubadala Capital, avalia a "possibilidade" de fazer uma oferta pública de aquisição (OPA) das ações da empresa para fechar o capital da franqueadora de redes de fast food. Na sexta-feira, as ações da Zamp dispararam quase 17%.