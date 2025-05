Ibovespa fecha com acréscimo discreto em dia com feriado nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com uma alta modesta nesta segunda-feira, tendo Braskem entre os destaques positivos após oferta pelo controle da petroquímica, enquanto JBS figurou entre as maiores quedas, ajudando a atenuar os ganhos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,22%, a 138.132,57 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 137.794,97 pontos na mínima e 138.799,68 pontos na máxima do dia.

O volume financeiro somava R$9,67 bilhões antes dos ajustes finais, com a liquidez nos negócios afetada por feriado nos Estados Unidos.

(Por Paula Arend Laier)