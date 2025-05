Motta elogia PEC da Segurança e pede para deputados não politizarem o tema

Do UOL, em São Paulo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou hoje que o "Parlamento não vai frustrar o clamor popular" em relação à segurança pública e que tem pedido aos deputados para não levarem a PEC do governo ao "terreno político-partidário".

O que aconteceu

Presidente da Câmara disse que "desafio é construir texto final que consiga o apoio da maioria e que atenda às necessidades do país". "Tenho pedido aos deputados, de maneira muito firme, que não levem esta matéria para o terreno partidário e eleitoral", falou. Ele participou do 2º Seminário Internacional de Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia em São Paulo.

Motta disse que os Poderes devem agir com "celeridade e firmeza" para responder à sociedade. Ele afirmou ainda que considera a PEC da Segurança Pública, debatida na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), "auspiciosa e animadora".

Deputado elogiou a proposta do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. "A PEC promove reestruturação profunda, eleva o Sistema Único de Segurança Pública a um nível constitucional, amplia o papel da União e redefine competências das Polícias Federais e das Guardas Municipais."

Motta defendeu ainda a integração dos entes para o combate à criminalidade. "Não há dúvida de que, para vencermos o crime organizado, precisamos lutar juntos, lado a lado. A integração dos órgãos de segurança da União, dos estados e dos municípios é indispensável."

Agora cabe ao Parlamento analisar se as mudanças propostas estão alinhadas com as expectativas da população, disse. "Na Câmara e no Senado, existem inúmeras proposições em diversas fases de tramitação que podem fomentar a discussão e enriquecer a PEC."

Presidente afirmou ainda que tramitação da PEC é uma oportunidade histórica de avançar no combate ao crime. "Tudo farei, como presidente da Câmara dos Deputados, para que aproveitemos a oportunidade. O povo brasileiro clama por paz, por segurança. Respondamos a esta demanda com celeridade e vigor, mas também com responsabilidade, sem ceder a soluções fáceis e erradas."

Mais cedo, Motta usou as redes sociais para mandar um recado ao governo —desta vez, na área econômica. Ele criticou gastos do Executivo e o aumento dos impostos. "O Executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar", escreveu Motta no X. "O Brasil não precisa de mais imposto. Precisa de menos desperdício."

Também hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), havia cutucado o Congresso. Criticado pelo aumento nas alíquotas de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), Haddad disse que o governo trabalha para reduzir o déficit herdado de gestões anteriores e que o desafio "é de todos".

Gilmar criticou modelo Bukele

Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes condenou inspiração em Nayib Bukele, presidente de El Salvador, alvo de denúncias de violação dos direitos. Ele, que também participou do seminário, disse que o respeito aos direitos humanos no combate à criminalidade é essencial. "Neste Fla-Flu que envolve a temática [da segurança pública], aparecem sempre medidas salvacionistas", declarou ele durante um seminário em São Paulo. "Tem gente, inclusive, querendo se inspirar em Bukele. É preciso que se combata o crime sem cometer crime."

Ministro também defendeu a PEC da Segurança Pública, encampada por Lewandowski. "É fundamental que as forças existentes no plano federal se integram também com o plano estadual e, eventualmente, municipal", disse Gilmar.

Governo de Bukele é elogiado pelo combate ao crime organizado, mas é alvo de denúncias de violação dos direitos humanos. Desde 2022, um regime de exceção permite prisões sem ordem judicial e levou à detenção de cerca de 82 mil supostos membros de gangues. Grupos de defesa dos direitos humanos denunciaram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 530 casos de tortura, homicídios e desaparecimentos.

PEC propõe reforma, diz AGU

Advogado-geral da União, Jorge Messias se referiu à PEC da segurança pública como "medida reformista". "Não vamos vencer, como projeto nacional, a violência. Nenhum estado consegue vencer, nem o governo consegue vencer, sem a cooperação como elemento chave", disse.

Messias lembrou o trabalho de inteligência e integração para a prisão do traficante Tuta, apontado como membro do PCC (Primeiro Comando da Capital). "Não será por meio de mais violência que vamos alcançar melhores resultados", disse. "Alguns políticos hoje tentam reescrever a nossa Constituição e, nesse afã, acabam por rasgar a declaração [dos direitos] do homem e dos cidadãos."

"Nós não teremos todas as respostas, como governo federal. Os estados tampouco", afirmou. Ele defendeu a união dos entes para o combate a criminalidade. "Um projeto de segurança pública dentro de um estado não pode ser feito sem um olhar social dentro de uma perspectiva democrática e humanista."