Homem é detido após relatos de carro atingir multidão em desfile do título do Liverpool

LONDRES (Reuters) - A polícia britânica disse que estava respondendo a relatos de um carro que atingiu um "número de pedestres" durante as comemorações do título da Premier League do time de futebol Liverpool no centro da cidade nesta segunda-feira.

Um vídeo não verificado nas mídias sociais, que supostamente captou o incidente, mostrava um carro cinza dirigindo em direção a uma grande multidão de torcedores na rua, parecendo, em um determinado momento, desviar de uma área mais lotada.

Logo em seguida, um grande número de policiais cercou o veículo. Algumas pessoas foram fotografadas deitadas na rua.

A polícia disse em comunicado que o carro havia parado no local e que um homem havia sido detido.

"Os serviços de emergência estão atualmente no local", disseram.

Um fotógrafo da Reuters disse que várias ambulâncias estavam na rua, com uma tenda montada por carros de bombeiros próximos.

(Reportagem de Phil Noble e Kate Holton)